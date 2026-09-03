ANAF vrea reguli noi pentru răspunderea solidară. Când poate fi obligată o persoană să plătească datoriile alteia

1 minut de citit Publicat la 21:28 03 Sep 2026 Modificat la 21:28 03 Sep 2026

Răspunderea solidară poate fi atrasă numai în condițiile prevăzute de lege. Foto: Getty Images

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a propus reguli mai clare pentru situațiile în care o persoană poate fi obligată să răspundă, alături de un debitor, pentru datorii fiscale restante. Noua procedură introduce explicit analiza fiecărui caz, audierea persoanei vizate și obligația organului fiscal de a examina documentele și argumentele acesteia înainte de a lua o decizie, relatează Agerpres.

„Simpla existență a unei legături cu debitorul nu este suficientă pentru stabilirea răspunderii. Decizia trebuie să rezulte din analiza faptelor, a documentelor și a condițiilor prevăzute de lege”, a transmis ANAF.

Proiectul de ordin al președintelui ANAF privind noua Procedură de atragere a răspunderii solidare a fost publicat în transparență decizională pe site-ul instituției, a precizat ANAF într-un comunicat de presă.

Răspunderea solidară este mecanismul prin care, în anumite situații prevăzute expres de lege, ANAF poate stabili că o altă persoană răspunde, împreună cu debitorul, pentru anumite obligații fiscale restante ale acestuia.

„Aplicarea mecanismului nu trebuie să pornească însă automat de la simplul fapt că o persoană are o anumită calitate sau legătură cu debitorul. Este necesară analiza situației concrete și verificarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de lege”, se precizează în comunicatul.

Când poate fi obligată o persoană să plătească datoriile alteia

Noua procedură stabilește mai clar pașii pe care organul fiscal trebuie să îi parcurgă înainte de a decide atragerea răspunderii solidare. Concret:

persoana vizată trebuie identificată pe baza situației analizate;

ANAF trebuie să verifice documentele și informațiile disponibile și poate utiliza mai eficient datele existente în bazele sale de date;

persoana vizată este convocată și are dreptul să fie audiată;

aceasta poate consulta documentația aflată la dosar și poate formula obiecții, precizări sau puncte de vedere în scris;

organul fiscal trebuie să analizeze aceste argumente și documente înainte de emiterea unei eventuale decizii de atragere a răspunderii solidare;

ANAF a mai transmis că răspunderea solidară poate fi atrasă numai în condițiile prevăzute de lege, după analiza fiecărei situații concrete și cu respectarea dreptului persoanei vizate de a fi ascultată.

În prezent, răspunderea solidară este stabilită în baza unei proceduri din 2014, care a fost gândită în funcție de vechiul Cod de procedură fiscală. Între timp, acel cod a fost abrogat, iar cadrul legal actual este Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Potrivit sursei citate, actualizarea urmărește să reducă riscul unor interpretări diferite de la un caz la altul și să evite situațiile în care răspunderea ar putea fi analizată formal, doar pornind de la calitatea persoanei în raport cu debitorul.