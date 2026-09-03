ANAF scoate la licitație aproape jumătate dintr-un apartament cu două camere. Prețul pornește de la 7.000 de euro

Apartamentul este format din două camere, bucătărie separată, balcon, antreu și cămară și are o baie. FOTO: elicitatii.anaf.ro

ANAF scoate la licitație o cotă de 3/8 dintr-un apartament cu două camere din Arad, cu o suprafață totală de 66 de metri pătrați. Prețul de pornire pentru cota de proprietate este de 36.094 de lei, aproximativ 7.000 de euro, după ce valoarea acesteia a fost redusă cu 50%.

Apartamentul este format din două camere, bucătărie separată, balcon, antreu și cămară și are o baie. Locuința a fost construită în anul 1993, are structură de rezistență din beton și este descrisă în anunțul ANAF ca fiind într-o stare bună.

Prețul de evaluare pentru cota scoasă la licitație este de 72.188 de lei, însă prețul de pornire a fost redus cu 50%, până la 36.094 de lei. Licitația este la a treia procedură.

Detaliile oferite de ANAF despre apartamentul scos la licitație

Pentru participarea la licitație este necesară achitarea unei taxe de participare de 3.609,40 lei. Tranzacția este scutită de TVA.

Apartamentul beneficiază de acces la transportul public și este finalizat, potrivit informațiilor publicate în anunțul ANAF.

Un aspect important pentru cei interesaţi este situaţia juridică menţionată în anunţ. Debitorul deţine o cotă de 3/8 din imobil, dobândită prin succesiune. Totodată, în secţiunea privind sarcinile este menţionat un act administrativ din 28 august 2024, emis de un executor judecătoresc, pentru suma de 5.591,31 lei.