O româncă riscă închisoarea în Italia după ce bătrâna de care avea grijă a dispărut şi a fost găsită moartă după 10 luni

Femeia în vârstă de 78 de ani, a dispărut în timp ce se afla în zona unei plaje din Sardinia. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

O badantă româncă ar putea primi o pedeapsă de un an de închisoare în Italia după ce bătrâna de care avea grijă a dispărut şi a fost găsită moartă după 10 luni.

Silvana Gandola, în vârstă de 78 de ani, a dispărut în dimineața zilei de 28 martie 2021, în timp ce se afla în zona unei plaje din Aglientu, în localitatea San Silverio din Sardinia, relatează presa italiană. Românca a declarat că nu a fost atentă doar câteva momente şi bătrâna a dispărut. „Căutam scoici pe plajă și apoi nu am mai văzut-o”, a declarat îngrijitoarea la momentul dispariției.

După 10 luni de la dispariție, pe 29 ianuarie 2022, au fost descoperite rămășițele femeii, dar şi hainele acesteia, geanta, ochelarii, o brățară și pantalonii întorși pe dos, aflaţi la câteva sute de metri de plajă, într-o zonă dificil accesibilă din cauza vegetației dense.

Ancheta nu a reuşit să reconstituie circumstanțele exacte în care femeia și-a pierdut viața, dar cazul a ajuns în fața instanței, iar Procuratura din Tempio, după ani de procese, a cerut condamnarea româncei la un an de închisoare pentru că a abandonat o persoană bolnavă, care avea nevoie de supraveghere. Procurorul a susţinut în faţa judecătorilor că victima nu a fost supravegheată corespunzător şi de aceea s-a rătăcit prin vegetaţia deasă. Românca a negat această variantă şi a declarat că este nevinovată pentru că nu ar fi lăsat-o niciodată singură pe femeia în vârstă.

Rudele victimei au subliniat mai multe aspecte care, după părerea lor sunt ciudate şi nu au fost încă lămurite. Potrivit familiei, în reconstituirea faptelor ar exista mai multe puncte neclare referitoare la întâmplările din ziua dispariției. Fiica pensionarei s-a constituit parte civilă în proces și a declarat: „Pun la îndoială faptul că mama ar fi putut merge singură în acel loc. Îi era foarte frică, nu s-ar fi aventurat niciodată într-o zonă atât de inaccesibilă. A suferit de probleme cu auzul, da, dar în rest era destul de capabilă să aibă grijă de ea însăși”.

Sentința în acest proces ar putea fi pronunțată la 22 septembrie.