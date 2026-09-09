Un român a intrat într-o fântână arteziană din Italia și a început să se spele temeinic cu săpun și șampon

Românul a făcut duş la fântâna din Piazza Cairoli din Messina. Sursa foto: Getty Images (poza cu caracter ilustrativ)

Un român, în vârstă de 50 de ani a fost amendat cu 100 de euro în Italia după ce a intrat într-o fântână publică și a folosit săpun şi şampon pentru a face un duș în aer liber. Scena a fost filmată de un trecător, iar imaginile au devenit imediat virale pe reţelele socaile.

Incidentul a avut loc în Piazza Cairoli din Messina, unde bărbatul a intrat în zona în care se află jeturile de apă ale fântânii. Acesta nu s-a răcorit cu apa fântânii ca să facă faţă temperaturilor ridicate, ci a făcut un adevărat duş în care a folosit săpun şi şampon, relatează presa din Italia.

Un trecător a filmat întreaga scenă și a publicat imaginile pe reţelele sociale comentând că nu doreşte să deschidă o dezbatere politică, dar se întreba însă cum ar trebui interpretate asemenea imagini. „Ar trebui să încep să-mi fac griji sau poate este doar o impresie de-a mea?”, a comentat trecătorul, adăugând: „Nu este o întrebare de dreapta sau de stânga și nu vreau să fie o polemică politică”.

@leggoit Il flacone dello shampoo appoggiato sul bordo della fontana, testa insaponata sotto il getto d’acqua con solo i mutandoni addosso: esattamente come fosse una doccia. Ma invece si tratta della centralissima fontana di piazza delle Istituzioni all’Appiani a Treviso, progettata a inizio anni Duemila dall’archistar Mario Botta, utilizzata in pieno giorno come bagno pubblico dal gruppo di richiedenti asilo, per lo più di origine asiatica, che staziona al piano all’aperto del park Appiani. La scena è stata ripresa da un video sabato mattina. Ed è solo l’ultimo episodio di una situazione che sta diventando sempre più insostenibile e che i residenti hanno segnalato alle varie istituzioni senza però ottenere grandi risposte. ✒️ L'articolo completo di Paolo Calia su Leggo.it e nel link in bio #Leggo ♬ suono originale - Leggo

Videoclipul a devenit foarte repede viral şi a stârnit un val de reacţii şi comentarii. Pe de-o parte unii internauţi au privit întâmplarea cu umor și au considerat că românul încerca să facă faţă temperaturilor record, în timp ce alții au discutat despre folosirea spațiilor publice și despre legalitatea acestui demers. „A crescut prețul apei”, a glumit unul dintre utilizatori. O altă persoană a întrebat: „Niciun polițist local prin zonă?”, iar un alt comentariu a adus în discuție serviciile puse la dispoziția populației de primărie „Dar măcar este curat, nu va mirosi urât, însă la Messina există toalete publice?”

Însă mai mulți oameni şi-au arătat înțelegerea sau solidaritatea față de român. Gestul său a fost asociat nu numai cu valul de căldură, ci și cu problemele de alimentare cu apă care afectează de mai mult timp orașul Messina și provoacă dificultăți serioase în anumite zone.

În filmare se observă și momentul în care românul își dă seama că este înregistrat. Pe chipul acestuia se citeşte uimirea şi spune ceva, dar cuvintele rostite nu pot fi însă înțelese cu certitudine.

După ce filmuleţul a devenit viral, autorităţile s-au autosesizat cu privire la acest caz, l-au identificat pe român şi i.au dat o amendă în valoare de 100 de euro, în conformitate cu prevederile din regulamentul municipal.