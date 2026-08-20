Putin a ordonat dezgroparea moaștelor unui cneaz ca să le trimită pe frontul din Ucraina. S-a dus să le și vadă: „Sunt miraculoase”

Putin a ordonat dezgroparea moaștelor unui cneaz ca să le trimită pe frontul din Ucraina. Foto: Profimedia Images

Autoritățile ruse apelează din nou la simboluri religioase în speranța că le vor purta noroc soldaților care luptă în Ucraina, într-un moment în care ritmul înaintării trupelor ruse a încetinit puternic, scrie The Moscow Times. În cea mai nouă astfel de încercare, în Rusia a fost deschis mormântul lui Dmitri Donskoi, cneaz canonizat de Biserica Ortodoxă Rusă, iar o parte dintre moaștele sale ar putea fi trimise pe front. Vladimir Putin a mers la Catedrala Arhanghelului din Kremlin pentru a le vedea și a numit descoperirea „uimitoare” și „miraculoasă”.

Joi, Vladimir Putin a participat la o slujbă în Catedrala Arhanghelului din Kremlin, unde, cu două zile înainte, Biserica Ortodoxă Rusă anunțase „descoperirea” moaștelor lui Dmitri Donskoi, cneaz rus care în 1380 a învins armata lui Mamai în bătălia de pe Câmpia Kulikovo.

În imaginile publicate de Kremlin și de agenția de stat TASS, Putin apare cu o lumânare în mână, făcându-și cruce în timpul unei slujbe pentru „oastea victorioasă”, „țara rusă și președinte”. Ulterior, el inspectează două morminte deschise, în care se văd rămășițe acoperite cu pânză.

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Biserica Ortodoxă Rusă a anunțat pe 18 august „descoperirea miraculoasă” a moaștelor lui Dmitri Donskoi, canonizat în 1988. O sursă citată de TASS a spus că în Catedrala Arhanghelului au fost desfăcute podeaua și construcțiile din cărămidă ale criptei, iar în interior au fost găsite rămășițele „în întregime, cu excepția osului călcâiului stâng”.

Biserica a explicat deschiderea mormintelor prin lucrările de reparații care se desfășoară în catedrală și a propus ca o parte dintre moaște să fie trimisă în zona războiului din Ucraina, pe care autoritățile ruse îl numesc „operațiune militară specială”.

„Posibilitatea unei astfel de venerări trebuie oferită militarilor ortodocși cât mai repede posibil”, a declarat joi Vahtang Kipșidze, vicepreședinte al departamentului sinodal al Patriarhiei Moscovei pentru relațiile Bisericii cu societatea și presa.

Putin și-a exprimat acordul cu planurile Bisericii privind moaștele.

„Am vorbit ieri cu Sanctitatea Sa, știu despre planurile sale [privind moaștele lui Dmitri Donskoi]. Transmiteți-i cele mai bune urări”, a spus președintele rus. El a descris descoperirea moaștelor drept „absolut unică”, „uimitoare” și „miraculoasă”.

Jurnalista Ksenia Lucenko, autoarea canalului „Ortodoxie și zombi”, spune că întreaga acțiune nu pare să fi fost una improvizată și că pregătirile ar fi început „de destul de mult timp”. Atât istoricii, cât și Biserica Ortodoxă Rusă știau unde era înmormântat Dmitri Donskoi, astfel că, spune ea, era suficient ca mormântul să fie deschis.

„Rămășițele cneazului au rămas acolo unde se aflau. Din ele au fost desprinse câteva fragmente mici și puse în racle speciale pregătite pentru moaște”, a explicat Lucenko. „Aceste racle vor fi purtate ca obiecte sfinte în procesiuni religioase și de-a lungul liniei frontului”.

Mitropolitul Kirill Pokrovski, șeful Departamentului militar sinodal, și-a exprimat deja speranța că „una dintre aceste racle va ajunge pe front, pentru ca apoi să rămână permanent în unitățile militare aflate în zona de luptă”.

Sarcofagul lui Dmitri Donskoi mai fusese deschis o singură dată, în anii 1860, pentru a fi mutat mai sus.

Ksenia Lucenko nu exclude ca autoritățile să fi considerat necesar „un nou eveniment mistico-ideologic”, în condițiile în care „ritmul se pierde”.

Și anul trecut au fost trimise pe front fragmente din moaștele Sfântului Nicolae Făcătorul de Minuni, ale Sfinților Petru și Fevronia de Murom, ale Sfântului Luca al Crimeei și ale Matronei din Moscova, precum și mai multe icoane.