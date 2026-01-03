Scumpirea benzinei şi a motorinei de la 1 ianuarie a adus preţuri mai mari şi pentru alimentele din magazine

Scumpirea benzinei şi a motorinei de la 1 ianuarie a adus preţuri mai mari şi pentru alimentele din magazine. Sursă foto: Getty Images

Creşterea preţurilor carburanţilor, după majorarea accizelor de la 1 ianuarie, a provocat scumpiri în lanţ şi asuăra bunurilor şi a unor alimente pe care românii le cumpără din supermarket.

Oamenii au ieşit deja la primele cumpărărturi din 2026, cu toate că anul a început cu scumpiri. Preţurile la carburanţi au crescut după majorarea accizelor, iar efectele se văd rapid şi la alte produse din pieţe şi magazine. Aproape toate bunurile sunt transportate rutier, iar scumpirea combustibilului a dus la preţuri mai mari în magazine şi în pieţe.

Pentru benzina cu plumb, acciza a urcat la 3.598,98/1000 litri, de la 3.271,80 lei, iar pentru cea fără plumb la 3.059,80, de la 2.781,64. În cazul motorinei, acciza s-a majorat la 2.804,29 /1000 litri, de la 2.549,35 lei.

Românii sunt afectaţi deja de creşterile de taxe din ultimul an, iar asta se vede şi în coşurile de cumpărături, deoarece clienţii par mai cumpătaţi, la raft. Inflaţia este aproape de 10%, ceea ce înseamnă că preţurile sunt, în medie, cu 10% mai mari faţă de 2024.

Au crescut accizele şi la alcool

Nivelul accizelor la bere, vin şi alcool pur s-au majorat şi ele de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal. Astfel, acciza la bere creşte la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei, pentru vinuri liniştite la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar pentru vinuri spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 lei.

Pentru alcoolul etilic, acciza se majorează la 5.848,49 lei/hl de alcool pur (2.924,23 lei pentru alcoolul produs în micile distilerii), de la 5.316,81 (2.658,39 pentru micile distilerii).