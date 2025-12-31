Scumpiri din 1 ianuarie 2026: Cresc accizele la bere, vin și alcool pur. Ce majorări de preț prevede Codul Fiscal

Nivelul accizelor la alcool se majorează. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hepta

Nivelul accizelor la bere, vin, alcool pur şi combustibili se majorează din nou de la 1 ianuarie 2026, a doua oară în ultimele şase luni, potrivit Codului Fiscal.

Astfel, acciza la bere creşte la 5,83 lei/hl grad Plato, de la 5,30 lei, pentru vinuri liniştite la 11 lei/hl, de la 10 lei, iar pentru vinuri spumoase la 83,81 lei, de la 76,19 lei.

Pentru alcoolul etilic, acciza se majorează la 5.848,49 lei/hl de alcool pur (2.924,23 lei pentru alcoolul produs în micile distilerii), de la 5.316,81 (2.658,39 pentru micile distilerii).

Pentru benzină cu plumb, acciza urcă la 3.598,98/1000 litri, de la 3.271,80 lei, iar pentru cea fără plumb la 3.059,80, de la 2.781,64. În cazul motorinei, acciza se majorează la 2.804,29 /1000 litri, de la 2.549,35 lei în prezent.