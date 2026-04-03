Anunț de la Guvern despre un posibil apel în dosarul despăgubirilor de 600 milioane euro către Pfizer: “Nu o luați ca pe o ezitare"

România a pierdut procesul cu Pfizer și e obligată să plătească toate dozele de vaccin anti-COVID rămase. Foto: Getty Images

Statul român nu a primit încă oficial decizia tribunalului din Bruxelles care a condamnat miercuri România să plătească către Pfizer despăgubiri de 600 de milioane de euro, a declarat vineri Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului Bolojan. Ea a spus că Guvernul analizează oportunitatea atacării deciziei:

“Este cu siguranță o situație de nedorit ceea ce s-a întâmplat. Este cu siguranță un efect al unor măsuri guvernamentale care trebuie reevaluate. Nu e aici locul de împărțit vinovății. Important e ceea ce se poate face pe viitor. Ministerul de Finanțe evaluează ce are de făcut împreună cu avocații, atât cei din țară, cât și cu echipa de avocați comună cu statul polonez. Dacă e cazul, în ce condiție e cazul, care sunt condițiile unui apel cu șanse și în același timp se încearcă o negociere cu compania Pfizer pentru a vedea cum se poate aplica această decizie în cele mai favorabile condiții pentru România”.

Ioana Dogioiu a precizat că următoarea strategie a Guvernului în dosarul Pfizer va fi stabilită prin memorandum:

“Întotdeauna pentru lucrurile de genul acesta există un mandat pe care îl primește prin memorandum, Ministerul Finanțelor, împreună cu Ministerul Sănătății, fiecare pe zona lui, așa s-a procedat și până acum, astfel încât să se ajungă la cele mai bune rezultate”.

Purtătorul de cuvând al Guvernului a mai spus că statul are la dispoziție 30 de zile pentru a ataca decizia luată în primă instanță de tribunalul din Bruxelles:

“Un memorandum trebuie să se bazeze pe niște rezultate. Deocamdată se evaluează oportunitatea unui apel. Decizia a fost comunicată în presă, dar nu a fost transmisă încă prin executori judecătorești statului român. Termenul de depunere a apelului curge din momentul acestei notificări oficiale”.

Întrebată dacă Guvernul ezită să atace în apel decizia, Ioana Dogioiu a răspuns:

“Nu este o ezitare, dar de fiecare dată când ești în fața unei hotărâri judecătorești, asta și când ești ca persoană fizică, care te dezavantajează, trebuie să evaluezi strategiile, calea de urmat, ce ai de făcut în continuare. Nimeni nu zice că nu va fi atacată. Este o etapă de evaluare. Nici măcar până acum nu a fost comuncată decizia oficial. Nu o luați ca pe o ezitare, luați-o ca pe o evaluare”.

Pe de altă ăarte, premierul României, Ilie Bolojan, a anunţat, joi seară, că România trebuie să demareze negocierile cu Pfizer pentru plata eşalonată a sumei de 3,5 miliarde de lei (aproximativ 700 de milioane de euro), după ce o instanţă din Belgia a decis că ţara noastră trebuie să plătească toate dozele de vaccin anti-Covid.