Trump îl numeşte pe guvernatorul statului Louisiana în funcţia de trimis special pentru Groenlanda

Donald Trump, preşedintele SUA, alături de Jeff Landry, numit în funcţia de trimis special pentru Groenlanda. Sursa foto: Getty Images

Preşedintele american, Donald Trump, a anunţat duminică numirea guvernatorului statului Louisiana, Jeff Landry, în funcţia de trimis special pentru Groenlanda, relatează AFP, conform Agerpres. În urma anunţului, Landry a declarat că este o "onoare" să îl reprezinte pe liderul de la Casa Albă "în poziţia sa de a face ca Groenlanda să fie parte din SUA".

"Jeff înţelege cât de importantă este Groenlanda pentru securitatea noastră naţională şi va promova cu tărie interesele ţării noastre pentru siguranţa, securitatea şi supravieţuirea aliaţilor noştri şi, bineînţeles, a lumii", a scris Trump într-o postare pe reţeaua Truth Social.

În urma anunţului, Jeff Landry a spus că este o "onoare" să îl reprezinte pe Donald Trump "în poziţia sa de a face ca Groenlanda să fie parte din SUA", conform Reuters.

Ca reacţie, Ministerul de Externe al Danemarcei a transmis că decizia preşedintelui american confirmă că "SUA sunt în continuare interesate de Groenlanda". Diplomaţia daneză a insistat în acelaşi timp că "toată lumea, inclusiv SUA, trebuie să arate respect pentru integritatea teritorială a Regatului Danemarcei".

Nu este clar deocamdată dacă Landry, care a devenit guvernator în ianuarie 2024, va trebui să demisioneze din funcţia de guvernator.

Trump a declarat de mai multe ori de-a lungul anilor că Groenlanda, un teritoriu danez care se guvernează în mare parte singur, ar trebui să devină parte a Statelor Unite, invocând motive de securitate şi un interes pentru resursele minerale ale insulei.

Jeff Landry a lăudat ideea la începutul acestui an. "Preşedintele Donald J. Trump are perfectă dreptate!", a scris Landry într-o postare din 9 ianuarie pe platforma de socializare X. "Trebuie să ne asigurăm că Groenlanda se alătură Statelor Unite. Grozav pentru ei, grozav pentru noi! Hai să o facem!", a adăugat el.

Groenlanda şi Danemarca au respins în mod constant această idee.

Deşi Statele Unite şi Groenlanda s-au angajat la începutul acestei luni să arate "respect reciproc", ministrul de externe groenlandez, Vivian Motzfeldt, a declarat că afirmaţiile SUA despre Groenlanda au creat incertitudine în rândul localnicilor şi a subliniat nevoia de a vorbi deschis cu Statele Unite.

"Ţara noastră şi Statele Unite au cooperat timp de 80 de ani pe baza unor interese comune. Este nevoie să se restabilească încrederea, astfel încât să putem continua o bună cooperare", a declarat Motzfeldt pe 8 decembrie, conform cotidianului local Sermitsiaq.