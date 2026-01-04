Marco Rubio: "SUA vor conlucra cu responsabilii venezueleni dacă aceştia vor lua decizii bune"

Publicat la 18:45 04 Ian 2026

Secretarul de stat american Marco Rubio. Sursa foto: Getty Images

Statele Unite ale Americii vor lucra cu responsabilii din Venezuela aflați în funcţie "dacă aceştia vor lua decizii bune", a declarat duminică şeful diplomaţiei americane, Marco Rubio

Afirmația sa vine în contextul în Delcy Rodriguez, vicepreședinta venezueleană, a preluat funcția lui Nicolas Maduro, capturat sâmbătă și adus în Statele Unite pentru a fi judecat pentru trafic de droguri și "narco-terorism".

Rubio a adăugat însă că Washingtonul îşi va păstra mijloacele de presiune asupra ţării latino-americane.

"Dacă ei (responsabilii venezueleni, n.r.) nu vor lua decizii bune, SUA îşi vor păstra numeroase pârghii de influenţă pentru a garanta apărarea intereselor noastre, în special prin embargoul petrolier. Prin urmare, vom analiza, pe viitor, tot ce fac ei ", a precizat Rubio într-un interviu pentru rețeaua TV CBS.

Presa internațională notează că șeful diplomației americane a încercat să atenueze declaraţiile făcute sâmbătă de preşedintele american Donald Trump.

Acesta a spus că "Statele Unite vor conduce Venezuela" şi nu vor ezita să desfăşoare trupe în această ţară "dacă va fi necesar".

"Chiar dacă Donald Trump nu poate exclude public toate opţiunile şi nici pe cea a unei desfăşurări de trupe, nu asta este ceea ce vedeţi voi acum. Ceea ce vedeţi este un embargo petrolier care ne permite să exercităm o influenţă considerabilă asupra următoarelor evenimente", a explicat Marco Rubio.

Marco Rubio: Cu Maduro nu se putea lucra, nu-și respecta înțelegerile

Întrebat cu privire la vicepreşedinta Delcy Rodriguez - căreia Curtea Supremă a Venezuelei i-a încredinţat puterea interimară - şeful diplomaţiei americane a repetat că Washingtonul va analiza acţiunile sale şi ale altor responsabili în funcţie la Caracas şi că vor urma decizii în consecință.

"Diferenţa" faţă de Nicolas Maduro este că "persoana la conducere (...) era cineva cu care nu se putea conlucra şi care nu-şi respecta acordurile", a subliniat Marco Rubio.

El a mai fost întrebat dacă SUA o vor susţine pe Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace şi figură marcantă a opoziţiei de la Caracas, sau îl vor prefera pe Edmundo Gonzalez Urrutia, candidat al opoziţiei venezuelene în alegerile prezidenţiale din 2024, pentru a ocupa locul lui Maduro.

Rubio a evitat să dea un răspuns exact, afirmând - spre deosebire de Donald Trump - că Statele Unite nu se pot implica în gestiunea politică a unor ţări terţe.

"Venezuela nu este Libia, Irak sau Afganistan. Misiunea noastră aici este foarte diferită. Noi luptăm (aici) împotriva a ceea ce constituie o ameninţare la adresa intereselor americane", a conchis secretarul de stat american.