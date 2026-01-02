Maduro spune că este pregătit pentru dialog cu SUA „oriunde și oricând vor ei”

Maduro spune că este pregătit pentru dialog cu SUA „oriunde și oricând vor ei” FOTO: Getty Image

Liderul venezuelean Nicolas Maduro a declarat joi, într-un interviu acordat televiziunii de stat din Venezuela, că este pregătit pentru dialog cu SUA „oriunde vor ei și oricând vor ei”, scrie BBC. El a evitat o întrebare despre afirmația președintelui Donald Trump potrivit căreia SUA ar fi atacat o instalație portuară din Venezuela, operațiune care ar fi fost realizată de CIA.

Declarațiile vin în contextul în care, în ultimele trei luni, forțele americane au vizat nave pe care le suspectează că ar transporta narcotice prin Caraibe și estul Pacificului.

În total, au avut loc peste 30 de lovituri asupra unor ambarcațiuni, în cadrul „războiului împotriva drogurilor” al administrației Trump, iar peste 110 persoane au fost ucise de când SUA au efectuat primul atac asupra unei bărci în ape internaționale, pe 2 septembrie.

Cel mai recent atac a avut loc miercuri, când două bărci despre care se susține că transportau droguri au fost lovite, iar cinci persoane aflate la bord au murit, potrivit armatei americane.

Luni, Trump a declarat că SUA au efectuat o lovitură asupra unei „zone de doc” legate de presupuse bărci venezuelene implicate în traficul de droguri, provocând o „explozie majoră”. Explozia a fost cauzată de un atac cu dronă realizat de CIA, potrivit CNN și The New York Times, care au citat surse apropiate situației. Dacă informația se confirmă, ar fi prima operațiune cunoscută a SUA pe teritoriul Venezuelei.

Însă, în interviu, Maduro a evitat să răspundă clar. Întrebat dacă poate confirma sau infirma atacul, Maduro a spus: „asta ar putea fi ceva despre care să vorbim în câteva zile”.

Pe lângă traficul de droguri, Maduro a afirmat că este deschis la discuții și pe tema petrolului și a migrației.

Fără a prezenta dovezi, Trump l-a acuzat pe Maduro că „își golește închisorile și azilurile de nebuni” și că își „forțează” deținuții să migreze către SUA. SUA au intensificat, de asemenea, măsurile împotriva petrolierele sancționate care intră și ies din Venezuela.

Forțele americane au confiscat un petrolier în largul Venezuelei pe 10 decembrie, susținând că a fost „folosit pentru a transporta petrol sancționat din Venezuela și Iran”. Venezuela a descris acțiunea drept un act de „piraterie internațională”.

De atunci, SUA au confiscat încă un petrolier și au urmărit o a treia navă.

Administrația Trump a prezentat operațiunile împotriva presupuselor bărci implicate în traficul de droguri drept un conflict armat non-internațional împotriva presupuşilor traficanţi, însă experți în drept spun că acestea ar putea încălca legile care guvernează un asemenea tip de conflict.

SUA nu au furnizat nicio dovadă că ambarcațiunile vizate ar transporta droguri. Totuși, Comandamentul Sudic al SUA a insistat din nou săptămâna aceasta că „informațiile confirmau că navele tranzitau pe rute cunoscute de narcotrafic și erau implicate în narcotrafic”.