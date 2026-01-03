Columbia trimite armata la granița cu Venezuela pentru că se teme de un „aflux” de refugiați

Columbia trimite armata la granița cu Venezuela pentru că se teme de un „aflux” de refugiați. FOTO: Getty Images

Columbia și-a mobilizat forțele armate în urma loviturilor SUA asupra țării vecine, Venezuela. Președintele Gustavo Petro a declarat că autoritățile sunt îngrijorate de refugiații care ar putea fugi din Venezuela după atacuri. Petro a adăugat că statul columbian respinge „agresiunea SUA” împotriva suveranității Venezuelei, scrie The Guardian.

Petro a scris un mesaj pe rețeaua X în care anunță că guvernul a ținut o reuniune de securitate națională, în urma căreia s-a decis trimiterea de forțe la frontieră, pe fondul riscului unui „aflux masiv” de persoane care părăsesc Venezuela.

El a cerut și convocarea unei sesiuni de urgență a Consiliului de Securitate al ONU.

„Guvernul Columbiei respinge agresiunea împotriva suveranității Venezuelei și a Americii Latine.”, a declarat Petro.

Donald Trump a susținut că SUA l-au „capturat” pe „dictatorul” venezuelean Nicolás Maduro și pe soția acestuia, Cilia Flores, și că i-au scos din țară după atacuri aeriene desfășurate peste noapte.

Explozii au zguduit capitala Caracas în noaptea de vineri spre sâmbătă, în timp ce guvernul venezuelean a afirmat că SUA au lansat o serie de atacuri asupra unor ținte civile și militare.

Vicepreședinta Venezuelei, Delcy Rodriguez, a declarat la televiziunea de stat că nu se știe unde se află președintele și soția sa și i-a cerut lui Trump dovezi că sunt în viață.

Președintele Cubei a numit atacurile asupra Venezuelei „criminale” și a cerut o reacție fermă din partea comunității internaționale. Cuba are de mult timp o relație tensionată cu SUA, care datează din perioada Războiului Rece, și se află în prezent sub embargo economic american. Președintele Miguel Díaz-Canel a spus că SUA sunt responsabile pentru „terorism de stat împotriva poporului venezuelean”.

Rusia și Iran au condamnat, la rândul lor, atacurile. Ministerul rus de Externe a afirmat că este vorba despre „o încălcare inacceptabilă a suveranității unui stat independent”.

Guvernul vecin din Guyana a declarat că monitorizează situația, pe care o consideră de „o gravă îngrijorare” pentru întreaga regiune.

Președintele Argentinei, Javier Milei, aliat al lui Donald Trump, a declarat: „Libertatea înaintează! Trăiască libertatea!”

Guvernul Spaniei s-a oferit să medieze între SUA și Venezuela, iar Ministerul de Externe de la Madrid a cerut detensionare și respectarea dreptului internațional. Într-o declarație, un purtător de cuvânt a spus: „Spania cere dezescaladare și moderație și ca orice acțiune să fie desfășurată în conformitate cu dreptul internațional și principiile Cartei ONU. În acest sens, Spania este pregătită să își ofere bunele oficii pentru a obține o soluție pașnică și negociată a crizei actuale.”

Ministrul de Externe al Italiei, Antonio Tajani, a spus că Roma urmărește evoluțiile, în contextul în care aproximativ 160.000 de italieni trăiesc în Venezuela. Tajani a precizat că premierul Giorgia Meloni este ținut la curent.

Între timp, Ministerul de Externe al Germaniei a anunțat că o celulă de criză urma să se reunească mai târziu, sâmbătă. O comunicare scrisă consultată de Reuters arată că Germania ține legătura cu ambasada din Caracas.

Vicepreședinta Comisiei Europene, Kaja Kallas, s-a alăturat apelurilor la reținere și respectarea dreptului internațional. Kallas a spus că a discutat cu secretarul de stat al SUA, Marco Rubio, și cu ambasadorul UE în Venezuela: „UE a declarat în repetate rânduri că Maduro nu are legitimitate și a susținut o tranziție pașnică. În orice circumstanțe, principiile dreptului internațional și Carta ONU trebuie respectate. Cerem reținere.”