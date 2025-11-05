Fănel Bogos a fost reținut 24 de ore în dosarul în care apare şi numele lui Ilie Bolojan

Foto: Captură Antena 3 CNN

Fănel Bogos, omul de afaceri de Vaslui, a fost reţinut pentru 24 de ore în scandalul schimbării şefiei DSVSA Vaslui, miercuri seară, pentru cumpărare de influenţă şi şantaj. Complicele său, Mihail Aniţei, care se lăuda "că-i poate facilita accesul la sistemul lui relațional de influență și se poate bucura de protecția unor instituții sau a unor persoane influente politic", a fost şi el reţinut. În acelaşi dosar apare şi numele lui Ilie Bolojan.

Fănel Bogos, anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii, a fost reţinut pentru 24 de ore pentru cumpărare de influenţă şi şantaj.

Bogos nu a dat declaraţii, iar avocatul lui a spus că "acuzaţiile sunt criote".

"Domnul Bogos a fost anunţat că este acuzat de câteva infracţiuni, precum cumpărare de influenţă, instigare şi complicitate la acţiuni de şantaj. Se pare că este un război: domnia sa apreciază că e o victimă a activităţii DSV-ului, care l-a controlat şi îl controlează la sânge, şi cred că de aici, în urma discuţiilor, s-a născut acest dosar.

Se vorbeşte despre o cumpărare de influenţă. Nu a dat declaraţii, se consideră nevinovat, urmează să dobândim acces la dosar. În acuzaţiile prezentate nu apare nicio menţiune cu privire la numele domnului premier. Din acuzaţiile pe care le-am văzut, nu am văzut referire la susţinere la rezervişti.

A fost reţinut, are mandat de 24 de ore, probabil că mâine va exista o propunere de arestare preventivă", a spus avocatul lui.

Complicele său, Mihail Aniţei, care spunea că are influenţe la "omul care l-a pus pe Nicuşor Preşedinte", a fost şi el reţinut.

Din materialul probator rezultă că Aniței a inițiat și coordonat un sistem relațional de influență, pretinzând că deține conexiuni directe cu înalți funcționari publici, membri ai Guvernului României și ai Administrației Prezidențiale. Acesta i-ar fi promis lui Bogos sprijin pentru obținerea demiterii lui Mihai Ponea din funcția de director executiv al DSVSA Vaslui, anularea măsurilor coercitive luate împotriva SC VANBET SRL și aprobarea dosarelor de despăgubire.

În schimb, Bogos ar fi urmat să plătească sume semnificative de bani cuprinse între 200.000 de mii și 500.000 de mii de euro și să finanțeze proiectul farmaceutic promovat de Aniței Mihail. Totodată numita cu Matacă Veronica Oița a fost angajată la societatea administrată de Bogos Fănel în calitate de manager

"Dar nu vrei să intri tu sub o umbrelă fără să plătești nimic? Să nu plătești statul sub umbrelă? E între ... sub umbrela Cotroceni-ului direct și nu mai vine nimeni la tine! Și nu tre' să plătești drept de șmecher, șpagă, trafic de influență, căcat! Vii la BUCUREȘTI odată, luăm masa.... tu știi că eu când îți spun o vorbă, e vorbă. Luăm masa la Cotroceni direct, da? Sau luăm masa la unul din sediile de partide și nu se mai apropie nici dracu' de tine!/ Că ieri după-amiază am stat cu ministrul BARBU de la Agricultură?/ În afară de BARBU, când vrei tu, cum vrei tu și STĂNESCU și GRINDEANU, în afară de BARBU există o piesă care ...sunt două piese care conduc țara asta care n-ai să le vezi la televizor niciodată, pe una ... nu-i niciun secret că se vorbește la telefon, dar nu pot să vorbesc și-ți trimit pe WhatsApp numele... !/ ... sunt... unul este cel care l-a pus pe NICUȘOR DAN și celălalt, care conduce ECONOMIC-ul din ROMÂNIA! / e și peste ISĂRESCU/", îi spunea Mihail lui Bogos, potrivit stenogramelor din dosar.

Bogos a spus în decursul zilei că a avut o audiere cu Bolojan, al cărui nume apare în dosar, spunând că "am stat la ușă la dumnealui până când m-a primit".

Potrivit unui punct de vedere transmis Antena 3 CNN, Ilie Bolojan transmite că "nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe" și admite că a existat o discuție cu acesta la Guvern.

Procurorii DNA anchetează o reţea de influenţă formată din rezervişti şi foşti generali din servicii. Sunt descinderi şi la şeful PNL Vaslui. Potrivit unor surse, reţeaua ar avea legături inclusiv cu Călin Georgescu şi Horaţiu Potra.

DNA a comunicat miercuri că 23 de percheziţii au loc în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Bucureşti, Prahova, Hunedoara şi Timişoara, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.