Fănel Bogos spune că a vorbit cu Bolojan pentru schimbarea şefiei DSVSA Vaslui: "Am stat la uşă până m-a primit. A zis că nu se poate"

1 minut de citit Publicat la 17:32 05 Noi 2025 Modificat la 17:32 05 Noi 2025

"Când l-a pus premier, atunci am stat la ușă la dumnealui până când m-a primit", a spus afaceristul. Foto: Agerpres

Fănel Bogos, un om de afaceri din Vaslui, este anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii. Bogos a spus că a avut o audiere cu Bolojan, al cărui nume apare în dosar, spunând că "am stat la ușă la dumnealui până când m-a primit".

Conform documentelor din anchetă, Bogos ar fi apelat la rețele de influență care "au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală", încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane apropiate.

"La domnul Bolojan ați încercat să ajungeți, să expuneți personal problema? Am fost în audienţă la domnul Bolojan. Și ați vorbit cu dumnealui? Da. Și ce v-a spus domnul Bolojan? Domnul Bolojan mi-a spus că nu se poate așa ceva, ce am expus eu. Abuzurile pe care le-ați descris? Da, da.

Când ați vorbit cu domnul Bolojan? Păi nu mai știu, acum o lună jumate, două, nu mai știu. Când l-a pus premier, atunci am stat la ușă la dumnealui până când m-a primit", a spus afaceristul.

Potrivit unui punct de vedere transmis Antena 3 CNN, Ilie Bolojan transmite că "nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe" și admite că a existat o discuție cu acesta la Guvern.

Procurorii DNA anchetează o reţea de influenţă formată din rezervişti şi foşti generali din servicii. Sunt descinderi şi la şeful PNL Vaslui. Potrivit unor surse, reţeaua ar avea legături inclusiv cu Călin Georgescu şi Horaţiu Potra.

DNA a comunicat miercuri că 23 de percheziţii au loc în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Bucureşti, Prahova, Hunedoara şi Timişoara, într-un dosar în care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.