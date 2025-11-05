Numele lui Bolojan apare în dosarul DNA de trafic de influență. Stenograme: „Marți m-a chemat Bolojan la el”. Cum răspunde premierul

Premierul Ilie Bolojan. Foto: gov.ro

Numele premierului Ilie Bolojan apare în dosarul în care procurorii DNA anchetează o reţea de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii. În centrul anchetei este Fănel Bogos, un om de afaceri din Vaslui. Conform documentelor din anchetă, Bogos ar fi apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui cu persoane apropiate.

Se presupune că acesta vindea pui cu salmonella, motiv pentru care a fost amendat de DSV. Pentru că nu mai putea recupera subvenția de la stat, ar fi făcut intervenții prin diverse persoane pentru schimbarea șefului DSV Vaslui.

Patronul fermei a încercat să obțină sprijin de la conducerea Consiliului Județean Vaslui și de la alți politicieni, însă ar fi găsit sprijin doar de la șeful PNL Vaslui, Mihai Barbu, care i-ar fi aranjat întâlniri la București.

În interceptările și declarațiile redate de procurori, Bogos afirmă că urma să aibă, prin intermediul lui Mihai Barbu – lider PNL Vaslui și președinte al Autorității pentru Reformă Feroviară, o întâlnire cu premierul Ilie Bolojan, pentru a-i prezenta situația.

Scopul acestei întâlniri este de a obține înlocuirea din funcție a directorului executiv al DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, și numirea unei persoane care să promoveze interesele financiare ale companiei sale, SC VANBET SRL.

„Marți m-a chemat.. marți...marți m-a chemat BOLOJAN la ea, la el.. !/ Marți m-a chemat BOLOJAN la el!/ din partea...auziți? Din partea unui domn BARBU care este vicepreședinte la PNL!/ Ăh .. intermediarul mi-a spus că marți ne-ntâlnim.. ne-ntâlnim cu BOLOJAN!/ Eu fac pariu cu dumneavoastră că-l văd sigur”, se arată în stenogramele din dosar, consultate de Antena 3 CNN.

Procurorii notează însă că nu există elemente care să indice o implicare directă a premierului în faptele cercetate, discuțiile fiind relatate doar de către Bogos în convorbirile interceptate.

Ce spune Ilie Bolojan despre întâlnirea cu Fănel Bogos

Potrivit unui punct de vedere transmis Antena 3 CNN, Ilie Bolojan transmite că „nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe” și admite că a existat o discuție cu acesta la Guvern.

„Conform registrului de intrări, pe 23 septembrie, dl. Barbu, președinte PNL Vaslui, a fost în audiență la primul-ministru, audiență pe care o solicitase pe chestiuni politice. Dl. Barbu a venit însoțit de dl. Fănel Bogoș. Discuția a durat aproximativ 15 minute și nu a avut niciun fel de urmări în privința situației dlui. Bogoș, asupra căreia prim-ministrul nu a făcut niciun fel de aprecieri. Premierul subliniază că nu are cunoștință dacă cineva a pretins/primit vreun folos de orice fel pentru promisiunea unei audiențe la domnia sa. Totodată, premierul Bolojan atrage atenția că încercarea de a obține sau intermedia audiențe la orice demnitar prin asemenea metode atrage răspunderea celor care o fac, conform prevederilor legale și trebuie sancționată ca atare.”

Potrivit documentelor procurorilor, Mihai Ponea, cel care era vizat de acțiunile lui Fănel Bogos, povestește unei persoane despre întâlnirea pe care a avut-o cel din urmă cu premierul. Acesta susține că Fănel Bogos a prezentat problema sa Laurei Iusein, căreia i-a remis suma de 500.000 euro în vederea rezolvării, și că Bogos a avut o întrevedere de 4 ore cu numitul Bolojan Ilie, prim ministrul României la sediul PNL București, Aleea Modrogan nr. 1, unde i-a cerut ajutorul, dar acesta din urmă a refuzat deoarece societatea comercială ar avea „prea multe bube în cap, nu mă bag! ”. În schimb Bogos Fănel ar fi remis suma de 1.5 milioane euro celui care i-a intermediat întâlnirea cu Ilie Bolojan, dar fără rezultat: ”Degeaba s-a dus la Bolojan, am stat deoparte și am râs. S-a dus! Degeaba i-a dat lui Laura Iusein 500.000 de euro, l-a făcut în… știi. Eu am vorbit să vorbim, am venit să… ! (…) Pentru că a mers la Bolojan și a mers direct.. degeaba, a mai dat un milion jumate’ de euro ca să-l pună față-n față cu Bolojan și răspunsul lui Bolojan după 4 ore a fost… pe bune, prea multe bube în cap, nu mă bag! Deci știm când s-a dus în Modrogan, știm ce s-a discutat, știm tot. L-a dus la ședința de Guvern, l-a scos pe Bolojan afară”.

DNA a comunicat miercuri că 23 de percheziţii au loc în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Bucureşti, Prahova, Hunedoara şi Timişoara, într-un dosar îm care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Percheziții la rezerviști din Servicii și la șeful PNL Vaslui. Legături și cu Călin Georgescu

DNA a comunicat miercuri că 23 de percheziţii au loc în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Bucureşti, Prahova, Hunedoara şi Timişoara, într-un dosar îm care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că în centrul anchetei este Fănel Bogos, un om de afaceri din Vaslui, care a fost vizat de un control DSV în urma căruia s-au găsit mai multe nereguli și i s-a blocat accesul la fonduri.

Se presupune că acesta vindea pui cu salmonella, motiv pentru care a fost amendat de DSV. Pentru că nu mai putea recupera subvenția de la stat, ar fi făcut intervenții prin diverse persoane pentru schimbarea șefului DSV Vaslui.

Omul de afaceri ar fi intervenit prin trei grupări formate din rezerviști, foste cadre militare, cu legături în Armată, servicii secrete ( SRI, SIE) și chiar foști procurori DNA, dar și prin politicieni, potrivit surselor citate.

Și numele eurodeputatului Rareș Bogdan apare în același dosar

În același dosar este pomenit și numele eurodeputatului Rareș Bogdan. Potrivit actelor din dosar, la data de 27 august 2025, fostul general SIE Iana Nicolae l-ar fi contactat pe Rareș Bogdan, propunându-i o întâlnire „într-un loc privat, unde nu se pot face fotografii”, pentru a-l prezenta „unor tineri pensionari din servicii secrete” pe care ar fi dorit să-i integreze „într-un sistem relațional de influență”.

Declarațiile martorilor din dosar indică faptul că Rareș Bogdan l-ar fi contactat ulterior pe directorul DSVSA Vaslui, Mihai Ponea, căruia i-ar fi cerut informații despre SC Vanbet SRL, „interesându-se pentru niște prieteni din SIE”. Sursele judiciare precizează că nu sunt formulate acuzații împotriva eurodeputatului, iar menționarea numelui său apare doar în contextul relatărilor din anchetă.