Percheziții la rezerviști din Servicii și la șeful PNL Vaslui, într-un caz de trafic de influență. Legături cu Călin Georgescu și Potra

2 minute de citit Publicat la 11:28 05 Noi 2025 Modificat la 11:29 05 Noi 2025

Procurorii DNA anchetează o reţea de influenţă formată din rezervişti şi foşti generali din servicii.. Foto: Hepta

Procurorii DNA anchetează o reţea de influenţă formată din rezervişti şi foşti generali din servicii. Sunt descinderi şi la şeful PNL Vaslui. Potrivit unor surse, reţeaua ar avea legături inclusiv cu Călin Georgescu şi Horaţiu Potra.

DNA a comunicat miercuri că 23 de percheziţii au loc în judeţele Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Bucureşti, Prahova, Hunedoara şi Timişoara, într-un dosar îm care mai multe persoane sunt suspectate de trafic de influenţă, şantaj, dare de mită şi folosirea influenţei ori autorităţii în scopul obţinerii pentru sine ori pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase necuvenite.

”Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Serviciul Teritorial Iaşi efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea, de către persoane fizice (unele dintre ele membri în cadrul unui partid politic), a unor infracţiuni de corupţie şi asimilate infracţiunilor de corupţie”, anunţă, miercuri, DNA, într-un comunicat de presă.

Sursa citată a menţionat că sunt efectuate percheziţii domiciliare în 23 de locaţii situate pe raza judeţelor Iaşi, Dolj, Vaslui, Ilfov, Bucureşti, Prahova, Hunedoara şi Timişoara, la domiciliile unor persoane fizice sau sediile/punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

Surse au declarat pentru Antena 3 CNN că în centrul anchetei este Fănel Bogoș, un om de afaceri din Vaslui, care a fost vizat de un control DSV în urma căruia s-au găsit mai multe nereguli și i s-a blocat accesul la fonduri.

Se presupune că acesta vindea pui cu salmonella, motiv pentru care a fost amendat de DSV. Pentru că nu mai putea recupera subvenția de la stat, ar fi făcut intervenții prin diverse persoane pentru schimbarea șefului DSV Vaslui.

Omul de afaceri ar fi intervenit prin trei grupări formate din rezerviști, foste cadre militare, cu legături în Armată, servicii secrete ( SRI, SIE) și chiar foști procurori DNA, potrivit surselor citate.

Astfel, pentru schimbarea șefului DSV Vaslui ar fi apelat prin interpuși, la Barbu Mihai, care conduce PNL Vaslui, iar acesta e vizat acum de percheziții, potrivit surselor citate. De asemenea, ar fi apelat la un fost procuror militar DNA Vasile Doană, la un fost general SIE, Nicolae Iană, care a fost suspectat de legături cu Călin Georgescu și Horațiu Potra. De asemnea, doi rezerviști din SRI ar fi intermediat întâlniri din omul de afaceri și persoane influente la nivel înalt. Sunt vizați inclusiv jurnaliști locali.

De asemenea, surse au declarat pentru Antena 3 CNN că acest om de afaceri ar fi plătit bani, inclusiv pentru a ajunge la vârful Guvernului ca să obțină deblocarea afacerii lui și a conturilor. Nu se știe dacă a și obținut întâlnirile.