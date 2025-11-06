Control judiciar pentru trezorierul PNL Mihai Barbu, în dosarul în care este reținut Fănel Bogos. Nu mai poate fi nici șeful PNL Vaslui

1 minut de citit Publicat la 17:29 06 Noi 2025 Modificat la 17:40 06 Noi 2025

Trezorierul PNL a fost plasat sub control judiciar FOTO: Hepta

Trezorierul PNL Mihai Barbu, președintele al filialei PNL Vaslui, a fost plasat sub control judiciar în dosarul care îl are în prim-plan pe omul de afaceri Fănel Bogos, reținut pentru instigare la șantaj și cumpărare de influență.

Mihai Barbu a ajuns joi la prânz la sediul DNA Iaşi, unde a fost chemat în legătură cu dosarul în care omul de afaceri vasluian Fănel Bogos a fost reţinut, alături de alte trei persoane, pentru instigare la şantaj şi cumpărare de influenţă, ambele în formă continuată. Liderul liberal vasluian nu a făcut declaraţii presei, menţionând doar că nu ştie de ce fost chemat de către procurori.

Direcţia Naţională Anticorupţie a anunţat, joi, că omul de afaceri Fănel Bogos a fost reţinut pentru instigare la şantaj în formă continuată şi cumpărare de influenţă în formă continuată. Omul de afaceri este acuzat că la una dintre fermele de pui pe care le administrează acesta în judeţul Vaslui a apărut un focar de salmoneloză, din cauza încălcării normelor sanitar-veterinare.

Bogos a depus dosar pentru obţinerea de despăgubiri, susţinând că incidentul nu a survenit din culpa firmei, însă DSVSA Vaslui a respins dosarul şi a aplicat sancţiuni. În aceste condiţii, Fănel Bogos ar fi intervenit la diferite persoane pentru a fi retrase sancţiunile, dar şi pentru determina schimbarea din funcţie a directorului DSVSA Vaslui.

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a precizat, joi, în contextul în care numele premierului a fost menţionat în dosarul instrumentat de DNA, că preşedintele PNL Vaslui şi Fănel Bogos au avut o discuţie de 15 minute, în 23 septembrie, la Palatul Victoria, „nu în Modroggan”, cu Ilie Bolojan.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, preşedintele PNL Vaslui, a solicitat o audienţă la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan, conform registrului de intrări, pentru că pe acela l-am verificat. A venit însoţit de domnul Bogos. Motivul invocat au fost chestiuni politice, de organizare la nivelul filialei. Discuţia a durat 15 minute, nu 4 ore’, a declarat Ioana Dogioiu, la Palatul Victoria.