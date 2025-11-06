„Întâlnirea a fost la Guvern și a durat 15 minute”. Ce spune Dogioiu despre discuția lui Bolojan cu omul de afaceri reținut de DNA

2 minute de citit Publicat la 13:28 06 Noi 2025 Modificat la 13:28 06 Noi 2025

Ioana Ene Dogioiu. Foto: INQUAM Photos/Octav Ganea

Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Ene Dogioiu, a oferit, joi, explicații suplimentare despre întâlnirea dintre premierul Ilie Bolojan și omul de afaceri Fănel Bogos, reținut de DNA pentru cumpărare de influenţă şi şantaj. „Întâlnirea a avut loc la Palatul Victoria. Discuția a durat 15 minute, nu 4 ore”, a declarat Dogioiu.

„Pe data de 23 septembrie, domnul Barbu, președintele PNL Vaslui, a solicitat o audiență la prim-ministru, la Palatul Victoria, nu în Modrogan. A venit însoțit de domnul Bogos. Motivul invocat - discuții politice, de organizare la nivelul filialei.

Discuția a durat 15 minute, nu 4 ore. Nu s-a ieșit din nicio ședință de guvern, nu există ieșirea din ședința de guvern. Eu personal nu știu de vreo întâlnire a premierului care să fi durat 4 ore.

După 15 minute, discuția s-a încheiat. Domnul prim-ministru nu are cunoștință de nicio sumă solicitată pentru audiențe și a atras atenția că asta reprezintă o faptă prevăzută de lege.

Cu siguranță nu știa că e o persoană cu probleme. Domnul prim-ministru e deschis să discute cu oameni de afaceri care au diverse chestiuni de discutat.

Evident nu i-a promis nimic acestui domn. Nu știu ce i s-a cerut premierului, dar vedem că nu s-a întâmplat absolut nimic”, a declarat purtătoarea de cuvânt a guvernului.

De asemenea, Dogioiu a precizat că aceasta a fost singura întâlnire între omul de afaceri și premier.

„Nu a existat și o întâlnire în Modrogan. A fost o singură interacțiune, cea de la Guvern. Nu se aștepta la o discuție cu domnul Bogos decât pe teme politice”, a spus Dogioiu.

Întrebată dacă premierul știa că liderul PNL Mihai Barbu vine însoțit de omul de afaceri, Ioana Ene Dogioiu a răspuns: „Domnul Bogos nu a intrat clandestin în Guvern.”

„Agenda premierului e realizată de cabinetul premierului. Se face solicitarea de intrare în Palatul Victoria, există notele de acces, despre asta e vorba în procedură. Tema discuției nu era o chestiune de afaceri.”

Numele premierului Ilie Bolojan apare în dosarul în care procurorii DNA anchetează o reţea de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii. În centrul anchetei este Fănel Bogos, un om de afaceri din Vaslui. Conform documentelor din anchetă, Bogos ar fi apelat la rețele de influență care „au ajuns până la nivelul factorilor decizionali din administrația centrală”, încercând să obțină schimbarea conducerii DSVSA Vaslui.

Bogoș a fost reţinut pentru 24 de ore în scandalul schimbării şefiei DSVSA Vaslui, miercuri seară, pentru cumpărare de influenţă şi şantaj. Complicele său, Mihail Aniţei, care se lăuda "că-i poate facilita accesul la sistemul lui relațional de influență și se poate bucura de protecția unor instituții sau a unor persoane influente politic", a fost şi el reţinut.