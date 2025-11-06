Prima declarație a lui Bolojan despre întâlnirea cu Fănel Bogos, omul de afaceri reținut de DNA. De ce spune că a avut „un ușor trac”

Premierul Ilie Bolojan. Foto: Hepta

Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi seara, cum a decurs întâlnirea de la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos, reținut de DNA într-un dosar de cumpărare de influență și șantaj. În același dosar este vizat și Mihai Barbu, până astăzi președinte al PNL Vaslui, cel care l-a adus pe Bogos la discuția cu prim-ministrul.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui (…). Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, a fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi 24.

Liderul PNL a spus că pe președintele PNL Vaslui, Mihai Barbu, îl cunoaște „de mulți ani de zile”: „Domnul Barbu a venit la mine cu acest domn, al cărui nume la data respectivă, vă dați seama, nu îmi spunea nimic. În afară de discuțiile de natură generală, să spunem, dânsul și-a prezentat compania, ce face și problemele pe care le are din partea autorităților statului, necerându-mi nimic, subliniez, pe tema asta”, a continuat Bolojan, referindu-se la discuția cu Bogos.

Potrivit acestuia, „a fost o întâlnire, probabil, în jur de 15 minute”, în care „nu s-a întâmplat absolut nimic”: „Ne-am dat mâna, și a plecat mai departe”.

Întrebat ce i-a spus omul de afaceri, premierul a afirmat: „Nu mai rețin, vă dați seama, exact, dar îmi spunea că nu este tratat corespunzător de către autoritățile publice din zona respectivă”.

Șeful Guvernului a spus că, după aproape două decenii petrecute în funcții publice, a fost obișnuit să primească zilnic oameni în audiență.

„Când de 20 de ani ești pe funcții publice, îți vin mii de oameni în birou. Am avut un ușor trac pentru că, venind să discute aspecte politice, domnul Barbu a prezentat și lucruri care nu țineau de zona politică”, a spus premierul.

Bolojan a subliniat că nu a mai discutat cu Mihai Barbu de atunci, în afara unor ședințe oficiale:

„Nu am mai apucat de atunci să vorbesc cu domnul Barbu într-un cadru privat, doar în ședințe mari, unde nu poți discuta particular. Eu n-am de unde să știu, când cineva vine la întâlnire, cine sunt cei care îl însoțesc. Am însă responsabilitatea să fac ce trebuie și știu să-mi respect rolul”.

Premierul a avertizat că „cei care folosesc o astfel de audiență pentru a brava sau a anunța legături de un fel sau altul își asumă acest lucru”, adăugând că nu poate comenta pe fondul anchetei DNA.

„De când sunt pe funcție, domnul Barbu a venit o singură dată. Ce am văzut în aceste zile… nu pot face comentarii. Cred că instituțiile își vor face datoria, iar pe măsură ce se vor finaliza cercetările, vom avea o trimitere în judecată. Ce a apărut în spațiul public sunt doar date parțiale din dosar, iar eu nu sunt în poziția de a împărți dreptatea”, a spus Bolojan.

Premierul a precizat că nu a existat niciodată vreo numire politică bazată pe relații sau rețele de influență: „Vă asigur că, de când sunt premier, nicio numire nu s-a făcut pe bază de rețele clientelare. Nu a fost cazul aici. Eu consider normal să discuți cu oamenii când ești într-o funcție publică, dar una e să primești pe cineva în audiență și alta e să acționezi în favoarea cuiva”.

În final, Ilie Bolojan a vorbit despre responsabilitatea clasei politice și despre decizia PNL de a-l suspenda pe Mihai Barbu din funcție „Calitatea clasei politice din România este cea pe care o avem, cu bune și cu rele. Când conduci o organizație și găsești oameni pe funcții, pe care-i vezi de bună-credință, nu poți schimba pe toată lumea. Plec de la premisa că oamenii sunt de încredere. Cei care comit fapte de corupție își asumă răspunderea, iar PNL a luat măsura corectă de a-l suspenda. Nu noi dăm sentințe”.