"Mă duc la NATO, apoi mâncăm o friptură cu generalul". STENOGRAME din dosarul lui Bogos. Cum se lăudau afaceriștii cu influența lor

Fănel Bogos a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. FOTO: Captura video Antena 3 CNN

Au apărut noi stenograme din dosarul de corupție în care a fost arestat preventiv Fănel Bogos, afaceristul din Vaslui care ar fi plătit 1,5 milioane de euro să ajungă în audiență la premierul Ilie Bolojan. Bogoș este anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii.

Fănel Bogos, afaceristul din Vaslui, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile joi seară, în dosarul de corupţie în care apare şi numele lui Ilie Bolojan. Pe lângă el, alţi trei inculpaţi, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea şi Laura Mirela Iusein, au fost puşi sub control judiciar.

Fănel Bogos, anchetat într-un dosar DNA care vizează o reţea de trafic de influenţă formată din politicieni, rezervişti şi foşti generali din servicii, fusese reţinut deja pentru 24 de ore, pentru cumpărare de influenţă şi şantaj. Complicele său, Mihail Aniţei, spunea că are influenţe la "omul care l-a pus pe Nicuşor Preşedinte".

Cei patru, Fănel Bogoș, Mihail Aniței, Rareș Mihail Cristea și Laura Mirela Iusein, sunt acuzați de fapte de corupție.

Potrivit stenogramelor existente la dosar, acești afaceriști se lăudau că aveau influență, inclusiv la generali de trei stele de la baza Mihail Kogălniceanu.

Unul dintre acuzați, Aniței Mihail îi prezintă lui Bogos posibilitatea de a accede la unele persoane importante cu putere de decizie pentru ca agentul economic să-și extindă afacerea.

"Dar vin și eu alături de tine. Am să mă ocup eu de recondiționat toate fermele. Da, iau și eu acolo o bucățică mică, da, am să mă ocup să-ți fac o gamă de preparate de se învârte după soare. Ok, o să mă duc la Mioveni, la Ford, la Craiova, vorbesc cu consumatorii mari. O să mă duc la NATO, la Constanța, o să vii pe la București și mergem să mâncăm o friptură, chit că suntem la telefon cu domnul general de trei stele Mazilu. Da, și el face material Armatei Române. Nu este mult, dar mănâncă și ăla vreo 200 tone pe lună, da", scrie în stenograme, potrivit unor surse judiciare.

Practic, Mihail Aniței, cel care apare în foarte multe stenograme din acest caz instrumentat de Direcția Națională Anticorupție, se laudă că ar avea influență asupra multor personaje extrem de importante din țară, inclusiv la procurori din cadrul Direcției Naționale Anticorupție și la Baza Kogălniceanu, susținând faptul că urmează să mănânce o friptură cu un general de trei stele în București și apoi să obțină cumva un contract pentru fermierul din Vaslui, să livreze carne de pui inclusiv la Baza Kogălniceanu.

Evident, acestea sunt doar laude, cel puțin la acest moment, pentru că aceste promisiuni făcute de Mihail Aniței nu s-au concretizat.

Aniței urmărea practic să îl convingă pe afaceristul din Vaslui că îl va ajuta să schimbe conducerea DSV Vaslui, cu care Bogos avea conflict de un an de zile, în schimbul obținerii unui sprijin, pentru ca ulterior și acest individ să își facă o afacere în domeniul medicamentelor. Astfel, susține că s-ar fi întâlnit cu mai multe persoane, că totul se rezolvă foarte rapid, ba chiar îi spune afaceristului din Vaslui să ceară înapoi banii pe care i-ar fi dat, respectiv sute de mii de euro, pentru a ajunge inclusiv la vârful Guvernului, așa cum se spune în acest caz.

Premierul Ilie Bolojan a explicat, joi seara, cum a decurs întâlnirea de la Palatul Victoria cu omul de afaceri Fănel Bogos.

„Președintele PNL Vaslui mi-a solicitat o audiență, spunându-mi că vrea să îmi prezinte un domn într-o chestiune politică, el fiind un om care ar putea să candideze în județul Vaslui (…). Având întâlniri, vă dați seama, în permanență cu reprezentanții autorităților, cu președinți de organizații, oameni care au probleme, am tratat această întâlnire într-o cheie obișnuită, a fost o programare, care cred că s-a făcut prin cabinet, nu mai știu exact”, a declarat Ilie Bolojan, la Digi24.