Fănel Bogos câştigase definitiv un proces cu DSVSA Vaslui, cu două zile înainte ca dosarul de corupţie "să explodeze"

Este cutremur pe scena politică după reţinerea omului de afaceri din Vaslui, Fănel Bogos. De la suspiciuni de infestare cu salmonella s-a ajuns la acuzaţii de corupţie, şantaj şi manevre pe culoarele Partidului Naţional Liberal. Patru persoane au fost reţinute în scandalul care a cutremurat Guvernul şi alte două au fost puse sub control judiciar. Printre cei reţinuţi, care stau acum în boxa acuzaţilor, aşteptând decizia Tribunalului Vaslui se numără şi excentricul om de afaceri vasluian. Astăzi la audieri au mai fost şi un fost procuror al DNA dar şi şeful PNL Vaslui, cel care l-a dus pe patron în audienţă la premierul Bolojan.

Mihai Barbu, preşedintele PNL Vaslui şi trezorierul organizaţiei mare a aceluiaşi partid, este cel care s-a dus cu Fănel Bogos, pe 23 septembrie la Palatul Victoria, în audienţă la Ilie Bolojan, care ar fi durat 15 minute.

"Când ați vorbit cu domnul Bolojan? Păi nu mai știu, acum o lună jumate, două, nu mai știu. Când l-a pus premier, atunci am stat la ușă la dumnealui până când m-a primit", a spus afaceristul.



Mihai Barbu a fost pus azi sub acuzare de către procurorii DNA tocmai pentru audienţa pe care i-a facilitat-o omului de afaceri, fiind suspectat că ar fi exercitat presiuni politice asupra şefului ANSVSA. Purtătorul de cuvânt al Guvernului dar şi Mihai Barbu au declarat astăzi că Fănel Bogoş i-a fost prezentat lui Ilie Bolojan ca pe un potenţial candidat, din partea PNL, la o primărie din judeţul Vaslui.

"A venit însoţit de domnul Bogoş, motivul invocat fiind chestiuni politice. Discuţia a durat 15 minute, nu mai mult, nu 4 ore, nu s-a ieşit din nicio şedinţă de Guvern, am văzut această nebunie", a spus Ioana Dogioiu, purtătorul de cuvânt al Guvernului.

"Domnul Bogos este un omn de afaceri din judeţul Vaslui, eu l-am cunoscut venind aici la Vaslui ca om de afaceri. Este o companie foarte mare, am văzut cifrele financiare şi am zis că este o persoană pe care o pot evalua pentru o acţiune politică", a spus şi Mihai Barbu.



Fănel Bogos este cel mai mare producător de carne de pui din regiunea de est a ţării. În 2023 au apărut însă problemele cu salmonella. Unităţi închise de DSV Vaslui şi despăgubiri de 3 milioane de euro pe care DSV Vaslui trebuia să le parafeze în favoarea lui Bogos.

Doar că şeful instituţiei, Mihai Ponea, cumătrul omului de afaceri, a refuzat plata despăgubirilor. Culmea e că, pe 3 noiembrie, cu două zile înainte de ca Bogos să fie săltat, DSV Vaslui pierde unul dintre procesele intentate de excentricul afacerist. Curtea de Apel Iaşi hotărâşte definitiv că omul de afaceri trebuie să primească plata unor despăgubiri de peste 625 de mii de euro.

Din cauza acestor deconturi neaprobate, Fănel Bogos, spun procurorii DNA, ar fi apelat la o reţea cu foşti ofiţeri de informaţii pentru a-l schimba pe şeful DSV Iaşi. Unii au primit, spun anchetatorii, 200 de mii de euro, disimulaţi în contracte de consultanţă, creându-i impresia că au intrare până la Palatul Cotroceni.

Fănel Bogoş a depus plângere şi la DNA, una pe care fostul şef al secţiei militare din cadrul DNA, Vasile Doană, l-ar ajutat să o redacteze. Astăzi fostul magistrat a fost audiat la DNA.

Patru persoane au fost reţinute în acest dosar, iar alte două au fost puse sub control judiciar.