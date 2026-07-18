O elevă a aflat cum poate fi folosită apa de la aparatele de aer condiționat și a aplicat soluția într-un oraș în care erau 40 grade C

Dania Yasaret Saldaña Martínez a aflat cum poate fi folosită apa de la aparatele de aer condiționat. FOTO: Facebook

O elevă din orașul mexican Nuevo Laredo a găsit o întrebuințare pentru apa care se scurge din aparatele de aer condiționat și pe care cei mai mulți oameni o ignoră. Dania Yasaret Saldaña Martínez a creat HidroAC+, un sistem care colectează această apă, o tratează și o folosește pentru cultivarea plantelor într-o regiune în care temperaturile pot depăși 40 de grade Celsius luni la rând.

Proiectul i-a adus tinerei premiul regional pentru nord-estul Mexicului în cadrul ediției din 2026 a Concursului Național pentru Tineri dedicat apei.

Ideea pornește de la o situație obișnuită în orașele foarte călduroase. Aparatele de aer condiționat funcționează ore întregi, consumă multă energie și elimină constant apă prin furtunurile de evacuare. De cele mai multe ori, această apă ajunge pe trotuar sau în canalizare.

În orașe precum Nuevo Laredo, unde temperaturile ridicate se mențin perioade lungi, iar întreruperile alimentării cu apă afectează viața de zi cu zi, această cantitate nu mai pare neglijabilă, scrie Eco News.

De unde provine apa eliminată de aerul condiționat

Apa apare atunci când aerul cald și umed intră în contact cu componentele reci ale aparatului de aer condiționat. Vaporii de apă din aer se transformă în picături, la fel cum se formează condensul pe un pahar rece într-o zi călduroasă.

Sistemul creat de Dania colectează aceste picături înainte ca ele să se piardă. Apa este apoi filtrată și i se adaugă substanțele nutritive de care plantele au nevoie pentru a crește.

După tratare, apa este folosită în două tipuri de cultivare. Primul este sistemul hidroponic, în care plantele cresc fără pământ. Rădăcinile lor sunt hrănite direct cu un strat subțire de apă care conține mineralele necesare dezvoltării. Al doilea presupune cultivarea plantelor în straturi de pământ ridicate deasupra solului. Astfel, HidroAC+ combină două metode și poate fi adaptat mai ușor la diferite spații și culturi.

La prima vedere, apa provenită de la aerul condiționat poate părea foarte curată, deoarece se formează prin condensare. Totuși, în timp ce trece peste componentele aparatului și prin conductele de evacuare, aceasta poate aduna praf, bacterii, ciuperci sau urme de materiale din instalație.

Din acest motiv, apa nu trebuie folosită direct pentru băut și nici pentru udarea plantelor comestibile fără să fie filtrată și verificată.

HidroAC+ nu este, așadar, doar un recipient așezat sub furtunul aparatului de aer condiționat. Este un mic sistem de reutilizare a apei, care ține cont atât de valoarea acestei resurse, cât și de riscurile folosirii ei fără tratament.

Partea hidroponică a proiectului este importantă deoarece permite folosirea unei cantități mai mici de apă decât agricultura obișnuită.

Într-un astfel de sistem, apa circulă în jurul rădăcinilor și poate fi refolosită, în loc să se infiltreze sau să se piardă în sol. Potrivit Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație și Agricultură, culturile hidroponice pot folosi cu până la 90% mai puțină apă decât metodele tradiționale.

Această soluție poate fi utilă mai ales în regiunile în care apa este puțină. De exemplu, salata sau alte plante de dimensiuni mici pot fi cultivate fără teren agricol întins și fără sisteme mari de irigații.

Totuși, hidroponia nu este o metodă lipsită de dificultăți. Sunt necesare pompe, filtre, substanțe nutritive și verificări regulate. Dacă sistemul nu este întreținut corect, plantele se pot îmbolnăvi, iar economia de apă poate fi redusă.

Un proiect școlar inspirat de problemele orașului

Concursul Național pentru Tineri dedicat apei este una dintre cele mai importante competiții din Mexic pentru proiecte realizate de elevi în domeniul protejării și administrării resurselor de apă.

Competiția se adresează tinerilor cu vârste cuprinse între 15 și 20 de ani și îi încurajează să propună soluții pentru folosirea mai responsabilă a apei. Pe site-ul oficial al concursului, HidroAC+ este prezentat drept un „sistem hibrid de cultivare cu apă provenită din condensul aparatelor de aer condiționat”.

Proiectul a fost apreciat nu doar pentru ingeniozitate, ci și pentru faptul că răspunde unei probleme concrete din comunitatea locală.

Nuevo Laredo este un oraș în care temperaturile extreme, întreruperile alimentării cu apă și costurile ridicate pentru gospodării afectează viața de zi cu zi. Un sistem realizat din materiale accesibile ar putea fi folosit în școli, locuințe, birouri sau centre comunitare.

Un sistem mic nu rezolvă criza apei, dar poate reduce risipa

Apa colectată de la un aparat de aer condiționat nu poate înlocui rețeaua publică și nu poate rezolva singură seceta sau problemele de infrastructură.

Totuși, astfel de sisteme pot reduce risipa acolo unde aceasta apare. În clădirile în care aparatele de aer condiționat funcționează multe ore, cantitățile colectate pot deveni utile pentru irigarea unor culturi mici.

Ideea de reutilizare a apei provenite de la aerul condiționat este analizată și de instituții de mediu, alături de folosirea apei de ploaie sau a apei menajere ușor contaminate, cum este cea provenită de la dușuri și chiuvete.

Pe măsură ce orașele devin tot mai fierbinți, astfel de soluții simple pot deveni tot mai importante. Nu toate răspunsurile la criza apei trebuie să pornească de la proiecte uriașe și foarte costisitoare. Uneori, ele pot începe cu observarea apei care se scurge zilnic dintr-un aparat de aer condiționat.

Ce urmează pentru HidroAC+

Următorul pas ar fi testarea sistemului la o scară mai mare.

Specialiștii trebuie să afle câtă apă produc diferitele tipuri de aparate de aer condiționat, ce filtre sunt cele mai potrivite, ce plante pot fi cultivate și cât de des trebuie verificată calitatea apei.

Aceste întrebări nu reduc valoarea proiectului, ci sunt necesare pentru ca soluția să poată fi folosită în siguranță în viața de zi cu zi.

Prin HidroAC+, Dania Yasaret Saldaña Martínez arată că unele resurse utile se află chiar în fața noastră, dar sunt adesea lăsate să se piardă.