"Salvează o viață, nu un bagaj". Măsura pe care o iau în calcul companiile aeriene ca să crească rapiditatea în caz de evacuări urgente

Compartimentele pentru bagaje din avioane ar putea fi blocate în viitor, deoarece unii pasageri nu respectă regula de a-și lăsa lucrurile în urmă în timpul unei evacuări de urgență. FOTO: Getty Images

Compartimentele pentru bagaje din avioane ar putea fi blocate în viitor, deoarece unii pasageri nu respectă regula de a-și lăsa lucrurile în urmă în timpul unei evacuări de urgență, a avertizat Asociația Internațională a Transportului Aerian (IATA), scrie The Times.

IATA a precizat că aeronavele mari trebuie să poată fi evacuate complet în 90 de secunde. Totuși, organizația spune că se pierd "secunde prețioase" atunci când pasagerii nu urmează instrucțiunile echipajului.

Potrivit IATA, sunt tot mai multe cazuri în care pasagerii pun vieți în pericol în timpul unor situații de urgență. Unii se opresc pentru a-și lua bagajele, pentru a face fotografii sau pentru a recupera obiecte care nu sunt esențiale.

La reuniunea sa anuală, IATA a lansat campania "Salvează o viață, nu un bagaj", prin care vrea să le reamintească pasagerilor cât de important este să părăsească rapid avionul. Nick Careen, vicepreședinte senior pentru operațiuni, siguranță și securitate al organizației, a spus că ar putea fi nevoie și de măsuri mai ferme.

"La început, industria va încerca să educe pasagerii și să vadă dacă acest lucru le schimbă comportamentul", a declarat Careen. "Dacă nu vom vedea schimbările pe care le așteptăm, atunci va trebui să luăm măsuri mai dure. Acestea ar putea include sancțiuni sau chiar un sistem de blocare a compartimentelor pentru bagaje."

El a adăugat că sancțiunile pot fi eficiente, dar numai dacă sunt aplicate constant.

Careen a explicat că o astfel de măsură ar avea nevoie de acordul companiilor aeriene. IATA avertizează că bagajele luate în timpul unei evacuări pot încetini deplasarea prin cabină, pot bloca culoarele și ieșirile, pot perfora toboganele de evacuare sau pot răni alți pasageri.

Campania a fost lansată după un sondaj comandat de IATA în rândul pasagerilor din Statele Unite, Regatul Unit, Emiratele Arabe Unite și Singapore. Aceștia au fost întrebați ce știu despre procedurile de evacuare a unui avion.

"Pasagerii subestimează cât de repede trebuie făcută evacuarea", a spus Careen. "Patru din zece pasageri nu înțeleg că trebuie să își lase lucrurile în urmă."

Sondajul a mai arătat că unul din zece pasageri a recunoscut că ar putea totuși să își ia bagajul în timpul unei evacuări sau să îi urmeze pe alții care fac acest lucru, chiar dacă echipajul le spune să nu o facă.

"Majoritatea pasagerilor știu ce trebuie să facă în cazul unui accident. Există însă și o lipsă importantă de informare în rândul unor călători, iar acest lucru poate duce la o tragedie. Chiar și unul sau doi pasageri care pierd câteva secunde pentru a-și lua lucrurile pot pune vieți în pericol", a mai spus Careen.

În luna iulie a anului trecut, 18 pasageri au fost răniți ușor după evacuarea unui avion Ryanair, cu puțin timp înainte ca acesta să decoleze de pe aeroportul Palma din Mallorca spre Manchester. Incidentul a fost descris drept un "haos total".

Willie Walsh, directorul general al IATA și fost șef al British Airways, a spus că este șocat de imaginile în care pasagerii își iau bagajele sau fac fotografii în loc să evacueze avionul. "S-au făcut multe cercetări pe această temă și vedem tot mai multe astfel de cazuri. Poate că rețelele sociale fac ca aceste imagini să fie mai vizibile. Dar, dacă ești într-un avion și ți se spune să evacuezi, trebuie să cobori imediat", a spus Walsh.

Bryan Bedford, administratorul Administrației Federale a Aviației din Statele Unite, a declarat că tot mai mulți pasageri nu respectă instrucțiunile echipajului în situații de urgență. "În astfel de momente, respectarea indicațiilor este esențială. Pasagerii trebuie să acționeze rapid, să urmeze instrucțiunile fără ezitare și să lase toate bunurile în urmă", a spus el.