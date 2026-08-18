Cum a provocat un avion chinez un incident de securitate NATO la granița dintre România și Ungaria. „Piloții să fie mai vigilenți”

Avioane de luptă Gripen ale aviației maghiare. Foto: Profimedia Images

O cursă aeriană de pasageri Cathay Pacific a pierdut contactul cu controlorii de trafic aerian deasupra spațiului aerian al României, ceea ce a dus la ridicarea a două avioane NATO, decolate din Ungaria, informează Channel News Asia. Incidentul a avut loc deasupra României pe data de 4 iulie, iar concluziile investigației oficiale care a urmat au fost recent publicate.

Avionul, cu indicativ CX257, făcea o cursă regulată de la Hong Kong, cu destinația aeroportul Heathrow din Londra. La un moment dat, piloții aeronavei au mutat pe o frevență greșită, după ce au urmat greșit indicațiile unui controlor de trafic aerian date unui alt avion, conform raportului întocmit după incident.

Departamentul Aviației Civile din Hong Kong (CAD) a precizat, într-un comunicat datat 14 august, că aeronava cu indicativul CX257 „a pierdut comunicațiile” cu controlorii de trafic aerian.

„Incidentul a fost provocat de seletarea greșită a unei frecvențe radio, de către echipajul aeronavei, care a răspuns din greșeală indicațiilor furnizate pentru alt zbor”, a precizat CAD.

În continuare, echipajul aeronavei nu a realizat că, prin schimbarea frecvenței, a pierdut contactul cu controlorii de trafic.

Departamentul Aviației Civile din Hong Kong s-a arătat „deosebit de îngrijorat” de acest incident, mai ales după ce ministrul maghiar al Apărării a anunțat ridicarea în aer a două avioane de vânătoare.

Avioanele maghiare au fost ridicate după ce „o aeronavă A350 înregistrată în China, care zbura de la Hong Kong la Londra, a pierdut legătura cu controlorii de trafic aerian din România, în timp ce se aflau deasupra spațiului aerian românesc”, a precizat ministerul maghiar al Apărării.

Avioanele au fost ridicate de la sol la ora 13:42 după ce un Airbus A350 înmatriculat în China, care efectua o cursă din Hong Kong către Londra, nu a reuşit să stabilească contactul cu controlorii civili de trafic aerian din România în timp ce se afla încă în spaţiul aerian românesc, a explicat ministrul maghiar al Apărării, Ruszin-Szendi.

Avioanele ungare ale misiunii QRA au decolat la ora 13:51 şi au semnalizat vizual aeronava chineză în apropierea graniţei cu Ungaria, Avioanele QRA au fost ridicate de la sol la ora 13:42 după ce un Airbus A350 înmatriculat în China, care efectua o cursă din Hong Kong către Londra, nu a reuşit să stabilească contactul cu controlorii civili de trafic aerian din România în timp ce se afla încă în spaţiul aerian românesc, a explicat Ruszin-Szendi.

Avioanele ungare ale misiunii QRA au decolat la ora 13:51 şi au semnalizat vizual aeronava chineză în apropierea graniţei cu Ungaria, după care avionul a restabilit contactul cu controlorii de trafic aerian.

În urma incidentului de deasupra spațiului aerian al României, compania aeriană a anunțat „îmbunătățirea” măsurilor de monitorizare a procedurilor pe are echipajul le are în ceea ce privește comunicațiile aeronavei. De asemenea, CAD i-a avertizat pe piloți să fie „mai vigilenți”.