"Peștele-iepure a ajuns în Mediterana ca să rămână". Pescarii greci au reclamat de mai mulți ani problema, abia acum se iau măsuri

Pescarii greci au cerut în repetate rânduri ajutor și măsuri urgente contra peștilor-iepuri toxici, care s-a răspândit în aproape toate apele Greciei. FOTO Facebook Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" - Sakis Lazarides via Shutterstock

Pescarii greci au cerut în repetate rânduri ajutor și măsuri urgente contra peștilor-iepuri toxici, care s-a răspândit în aproape toate apele Greciei. Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine, peștele provoacă fiecărei ambarcațiuni de pescuit din regiune pierderi de aproximativ 8.500 de euro anual, prin distrugerea echipamentelor și reducerea veniturilor, scrie Politico. Acum, invazia s-a extins. "De când a ajuns în Mediterana, peștele-iepure a venit să rămână. Întrebarea este cum îi vom limita populația", a spus Spiros Protopsaltis, ministru al Agriculturii.

Pescarii cer ajutor din partea guvernului după ce peștele-iepure, o specie invazivă cu dinți ascuțiți și fălci extrem de puternice, s-a răspândit în aproape toate apele Greciei, scrie Politico.

În ultimii ani, pescarii din sudul Mării Egee, mai ales din Creta și Rodos, au cerut măsuri urgente, după ce capturile lor au scăzut, iar plasele au fost distruse de mușcăturile acestui prădător. Anul acesta, specia a ajuns tot mai des și în zona mării de lângă Atena, provocând îngrijorare și mai mare.

Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine, peștele-iepure provoacă fiecărei ambarcațiuni de pescuit din regiune pierderi de aproximativ 8.500 de euro anual, prin distrugerea echipamentelor și reducerea veniturilor.

Peștele-balon a ajuns în Marea Mediterană din Marea Roșie, prin Canalul Suez. Exemplarele măsoară, de obicei, între 40 și 60 de centimetri. Au fălci suficient de puternice pentru a mușca metal și os, iar carnea lor conține tetrodotoxină, o neurotoxină foarte puternică pentru care nu există antidot cunoscut. Din acest motiv, consumul acestui pește poate fi fatal.

Specialiștii spun că invazia este un exemplu clar al modului în care încălzirea mărilor, provocată de schimbările climatice, și tranzitul prin Canalul Suez modifică mediul marin din Mediterană.

În fața pagubelor produse pescăriilor, guvernul grec a decis să ofere subvenții pescarilor pentru capturarea țintită a peștelui-iepure, în încercarea de a reduce numărul exemplarelor. "Este un pește omnivor, care mănâncă tot ce întâlnește", spune Michalis Margaritis, responsabil pentru pescuit la WWF Grecia. "Caracatița și scoicile se numără printre alimentele sale preferate."

El explică faptul că temperaturile tot mai ridicate ale mării creează condiții favorabile pentru răspândirea speciei. "Din cauza schimbărilor climatice și a creșterii temperaturii apei, peștii-iepure găsesc un mediu propice pentru a se stabili. Nu au prădători naturali, nu pot fi consumați de oameni, așa că se înmulțesc rapid și se răspândesc", a spus Margaritis.

Michalis Karpodinis, un pescar din Rodos, spune că situația i-a schimbat complet modul de lucru. În urmă cu câțiva ani, pescuia la adâncimi de 40-45 de metri, însă acum trebuie să meargă până aproape de 200 de metri pentru a găsi barbun. "Evit locurile unde știu că apar des pești-iepure, așa că nu am de ales și trebuie să merg în zone mai îndepărtate și mai adânci", a spus pescarul.

Și Cipru a fost puternic afectat de această specie invazivă. Autoritățile cipriote oferă deja subvenții pentru capturarea și eliminarea peștelui-balon.

Ministerul Agriculturii din Grecia a anunțat acum un program-pilot inspirat de modelul cipriot. Prin acest program, pescarii vor primi peste 5,33 euro pentru fiecare kilogram de pește-iepure prins. Măsura va fi aplicată inițial în sudul Mării Egee și în Creta. În plus, guvernul a anunțat subvenții temporare pentru combustibil destinate pescarilor profesioniști: 0,16 euro pe litru pentru lunile aprilie și mai și 0,12 euro pe litru pentru luna iunie. Măsura are rolul de a reduce costurile de operare ale acestora.

"Scopul este să oferim un stimulent. Este mai degrabă un program de sprijin financiar pentru pescari", a declarat Spiros Protopsaltis, ministru al Agriculturii, pentru Mega TV.

Oficialul a avertizat că peștele-iepure nu va dispărea complet din Mediterană. "De când a ajuns în Mediterană, a venit ca să rămână. Întrebarea este cum îi vom limita populația", a spus el. Potrivit acestuia, capturarea va fi concentrată în perioadele de reproducere. Peștii vor fi numărați, apoi incinerați.