Ce trebuie să știe despre peștele-iepure românii care își fac vacanța în Grecia. Ambasada de la București face precizări

3 minute de citit Publicat la 11:45 25 Iun 2026 Modificat la 11:45 25 Iun 2026

"Peștii-iepure" este o specie alogenă care a pătruns în Marea Mediterană din Marea Roșie prin Canalul Suez / FOTO Facebook Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" - Sakis Lazarides via Shutterstock

Ambasada Greciei la București a transmis, joi, o serie de clarificări privind informațiile apărute în presă și pe rețelele sociale despre „peștii-iepure” semnalați pe plajele din Grecia, în contextul în care experții eleni au îndemnat la calm și au respins ideea unor atacuri confirmate asupra înotătorilor.

Centrul Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE), cel mai important organism public din Grecia pentru studiul mediului marin, a intervenit după apariția mai multor materiale în presă și pe rețelele sociale privind presupuse „atacuri” ale peștelui-iepure asupra înotătorilor.

Specialiștii subliniază că nu există un sistem oficial de raportare a unor astfel de incidente în Grecia sau în alte state din Marea Mediterană și că informațiile vehiculate în ultimele zile nu sunt confirmate științific.

Experții Centrului Elen pentru Cercetări Marine au îndemnat la calm și au transmis că nu există dovezi confirmate privind atacuri asupra înotătorilor.

Ce este peștele-iepure (lagocefalul)?

Lagocefalul (Lagocephalus sceleratus) este o specie alogenă care a pătruns în Marea Mediterană din Marea Roșie prin Canalul Suez. În Grecia a fost înregistrată pentru prima dată în 2005, iar în prezent se găsește aproape în toate mările grecești, aparițiile sale devenind tot mai frecvente.

Este o specie invazivă care afectează negativ biodiversitatea, ecosistemele marine și activitățile de pescuit, deoarece concurează cu speciile locale pentru hrană și consumă capturi de interes comercial.

Pescarii de coastă se confruntă cu pierderi economice semnificative din cauza acestei specii. Lagocefalul provoacă daune uneltelor de pescuit, distruge plasele și paragatele, îi obligă pe pescari să își schimbe zonele de pescuit și duce la pierderea capturilor.

Pește toxic - Consumul său este interzis

Țesuturile lagocefalului conțin o neurotoxină puternică, tetrodotoxina (TTX), pentru care nu există un antidot cunoscut. Consumul acestui pește poate provoca intoxicații grave și chiar deces.

Din acest motiv, legislația europeană interzice comercializarea și consumul acestei specii, precum și al altor pești înrudiți.

În Grecia a fost înregistrat un singur caz de intoxicație, care a implicat cinci marinari străini care nu cunoșteau pericolul reprezentat de acest pește. Până în prezent, în țară nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de consumul de lagocefal.

Cât de periculoși sunt pentru înotători?

Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE), nu există un sistem oficial de înregistrare a incidentelor de atac sau intoxicație provocate de lagocefal în Grecia sau în alte țări mediteraneene.

Centrul a fost informat doar despre un singur caz confirmat de rănire a unei înotătoare în insula Creta, în anul 2022. Incidentele despre care s-a vorbit în ultimele zile pe rețelele sociale nu au fost confirmate, iar, potrivit oamenilor de știință, acestea ar putea genera teamă și nesiguranță nejustificate în rândul populației.

Autoritățile au mai precizat că Centrul Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE) monitorizează în mod sistematic răspândirea lagocefalului și impactul acestuia asupra mediului marin și a pescuitului, în colaborare cu ministerele competente.

În 2024 a fost elaborat un Plan de Acțiune pentru gestionarea acestei specii, care include propuneri privind monitorizarea, controlul și posibila valorificare a acesteia.

În paralel, a fost propus un program-pilot de pescuit subvenționat al lagocefalului, destinat pescarilor profesioniști de coastă, urmând exemplul Cipru. Propunerea a fost deja transmisă Comisiei Europene pentru aprobare.

Recomandări pentru turiști

De asemenea, autoritățile au emis o serie de recomandări pentru turiști:

„- Oamenii de știință îi îndeamnă pe cei care frecventează plajele sau practică pescuitul recreativ să dea dovadă de calm și prudență.

- Să nu ne apropiem, să nu atingem și să nu hrănim animale sălbatice, fie marine, fie terestre.

- Să manipulăm lagocefalul doar dacă este absolut necesar și întotdeauna folosind mănuși speciale groase de protecție.

- Să nu consumăm niciodată lagocefal.

- Să nu consumăm niciun pește sau alt organism marin dacă nu suntem absolut siguri că este sigur pentru consum.

Centrul Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE) subliniază că situația necesită informare corectă, prudență și dovezi științifice, nu exagerări și panică”, se mai arată în comunicatul de presă.

Precizările au loc în contexul în care Crucea Roșie din Grecia a emis un avertisment din cauza numărului tot mai mare de întâlniri cu așa-numiții „pești iepure” pe plajele din sudul Greciei, îndemnând înotătorii și turiștii să fie precauți pentru a nu fi mușcați.