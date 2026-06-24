Ce trebuie să știi despre "peștii-iepure" semnalați pe plajele din Grecia. Au una din cele mai puternice toxine naturale și pot mușca

"Peștii-iepure" semnalați pe plajele din sudul Greciei reprezintă una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei. FOTO Facebook Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" - Sakis Lazarides via Shutterstock

"Peștii-iepure" semnalați pe plajele din sudul Greciei reprezintă una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei, deoarece afectează ecosistemele locale și activitatea pescarilor, explică specialiștii Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", pe pagina de Facebook. Ei avertizează turiștii să nu îi atingă, deoarece pot mușca, chiar dacă astfel de cazuri raportat sunt rare.

Originar din regiunea Indo-Pacifică, peștele-iepure (Lagocephalus sceleratus) acest pește a pătruns în Marea Mediterană prin Canalul Suez și și-a extins rapid arealul în ultimele decenii.

Astăzi, specialiștii îl consideră "una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei", deoarece afectează ecosistemele locale și activitatea pescarilor, precizează specialiștii muzeului.

Ei explică și de unde vine denumirea populară de "pește-iepure", și anume de la la cei patru dinți puternici, uniți într-o structură asemănătoare unui cioc, care amintește de incisivii unui iepure. Cu ajutorul acestora, peștii-iepure pot sparge cochilii, tăia plase de pescuit și provoca răni serioase dacă este manipulat necorespunzător.

"Deși au fost raportate cazuri de persoane mușcate de acest pește în Grecia și în alte țări mediteraneene, astfel de incidente sunt rare și apar, de regulă, atunci când oamenii încearcă să atingă, să hrănească ori să captureze exemplarele. Specialiștii recomandă să nu fie deranjat și să fie privit de la distanță, la fel ca orice alt animal sălbatic.

Un aspect mai puțin cunoscut este că această specie poate acumula tetrodotoxină, una dintre cele mai puternice toxine naturale cunoscute. Din acest motiv, peștele nu trebuie consumat. Legislația europeană interzice comercializarea speciilor din această familie pentru consum alimentar", adaugă specialiștii Muzeului Antipa.

Ei avertizează turiștii să evite să atingă animale necunoscute.

"Prezența peștelui-iepure nu trebuie să provoace panică, însă reprezintă un bun prilej de a înțelege cum schimbările climatice, transportul maritim și deschiderea căilor de migrație pot modifica biodiversitatea mărilor și oceanelor. Să nu uităm că marea nu este o piscină, ci un ecosistem complex și viu, pe care îl explorăm cu respect și prudență, ca oaspeți în lumea locuitorilor săi", mai adaugă specialiștii marini.