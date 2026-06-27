Scandal în Grecia din cauza recompenselor pentru prinderea peştilor-iepure. Guvernul le dă bani pescarilor, dar nu tuturor

3 minute de citit Publicat la 10:59 27 Iun 2026 Modificat la 11:00 27 Iun 2026

"Peștii-iepure" semnalați pe plajele din sudul Greciei reprezintă una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei. FOTO Facebook Muzeul Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa" - Sakis Lazarides via Shutterstock

Pescarii din Grecia vor primi recompense dacă prind peşti-iepure toxici care migrează spre nord, în Marea Mediterană, scrie ekathimerini.com.Astfel, începând de vineri, guvernul Greciei oferă 5,33 euro pentru fiecare kilogram de peşte capturat.

Ministerul Agriculturii din Grecia a anunțat joi că va plăti pescarii cu 5,33 euro pe kilogram pentru capturarea peștelui cunoscut local sub numele de lagokefalos. Măsura face parte dintr-un program-pilot prin care autoritățile încearcă să protejeze ecosistemele marine.

Programul va fi introdus, într-o primă etapă, în sudul Mării Egee și în Creta. Decizia a atras însă critici din partea pescarilor din alte regiuni, care nu au fost incluși în schema de sprijin.

Anunțul a venit după consultări cu reprezentanții pescarilor, care, potrivit informațiilor apărute, au plecat nemulțumiți de la întâlnirea de informare organizată de autorități.

Pe lângă plata oferită pentru capturarea speciei invazive, guvernul grec a anunțat și subvenții temporare pentru combustibil destinate pescarilor profesioniști. Aceștia vor primi 0,16 euro pe litru pentru lunile aprilie și mai și 0,12 euro pe litru pentru luna iunie, ca parte a unui pachet de măsuri menit să reducă costurile de operare.

Programul este finanțat din fonduri europene și are un buget de până la 1,5 milioane de euro. El va fi pus în aplicare prin intermediul autorităților regionale, care vor desemna porturile unde pescarii vor putea aduce capturile pentru livrare și cântărire.

Ministerul a precizat că statul va acoperi și costurile operaționale, inclusiv cele pentru congelatoare speciale și pentru eliminarea peștilor prin incinerare. Autoritățile pregătesc, de asemenea, măsuri suplimentare de sprijin pentru pescarii afectați.

"Peștii-iepure" semnalați pe plajele din sudul Greciei reprezintă una dintre cele mai problematice specii invazive din estul Mediteranei, deoarece afectează ecosistemele locale și activitatea pescarilor, explică specialiștii Muzeului Naţional de Istorie Naturală "Grigore Antipa", pe pagina de Facebook. Ei avertizează turiștii să nu îi atingă, deoarece pot mușca, chiar dacă astfel de cazuri raportat sunt rare.

Ce este peștele-iepure (lagocefalul)?

Lagocefalul (Lagocephalus sceleratus) este o specie alogenă care a pătruns în Marea Mediterană din Marea Roșie prin Canalul Suez. În Grecia a fost înregistrată pentru prima dată în 2005, iar în prezent se găsește aproape în toate mările grecești, aparițiile sale devenind tot mai frecvente.

Este o specie invazivă care afectează negativ biodiversitatea, ecosistemele marine și activitățile de pescuit, deoarece concurează cu speciile locale pentru hrană și consumă capturi de interes comercial.

Pescarii de coastă se confruntă cu pierderi economice semnificative din cauza acestei specii. Lagocefalul provoacă daune uneltelor de pescuit, distruge plasele și paragatele, îi obligă pe pescari să își schimbe zonele de pescuit și duce la pierderea capturilor.

Pește toxic - Consumul său este interzis

Țesuturile lagocefalului conțin o neurotoxină puternică, tetrodotoxina (TTX), pentru care nu există un antidot cunoscut. Consumul acestui pește poate provoca intoxicații grave și chiar deces.

Din acest motiv, legislația europeană interzice comercializarea și consumul acestei specii, precum și al altor pești înrudiți.

În Grecia a fost înregistrat un singur caz de intoxicație, care a implicat cinci marinari străini care nu cunoșteau pericolul reprezentat de acest pește. Până în prezent, în țară nu a fost înregistrat niciun deces cauzat de consumul de lagocefal.

Cât de periculoși sunt pentru înotători?

Potrivit Centrului Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE), nu există un sistem oficial de înregistrare a incidentelor de atac sau intoxicație provocate de lagocefal în Grecia sau în alte țări mediteraneene.

Centrul a fost informat doar despre un singur caz confirmat de rănire a unei înotătoare în insula Creta, în anul 2022. Incidentele despre care s-a vorbit în ultimele zile pe rețelele sociale nu au fost confirmate, iar, potrivit oamenilor de știință, acestea ar putea genera teamă și nesiguranță nejustificate în rândul populației.

Autoritățile au mai precizat că Centrul Elen pentru Cercetări Marine (ELKETHE) monitorizează în mod sistematic răspândirea lagocefalului și impactul acestuia asupra mediului marin și a pescuitului, în colaborare cu ministerele competente.

În 2024 a fost elaborat un Plan de Acțiune pentru gestionarea acestei specii, care include propuneri privind monitorizarea, controlul și posibila valorificare a acesteia.

În paralel, a fost propus un program-pilot de pescuit subvenționat al lagocefalului, destinat pescarilor profesioniști de coastă, urmând exemplul Cipru. Propunerea a fost deja transmisă Comisiei Europene pentru aprobare.