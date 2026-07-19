Income Summer: democrația, între promisiunea stabilității și riscul de a pierde libertatea

Foto: Income Summer Edition

Income Summer Edition debutează cu primul episod dintr-o serie de șapte conversații despre economie, societate și direcția în care se schimbă lumea. Adrian Măniuțiu îl are invitat pe Vasile Iuga, consultant și membru ASPEN Institute, într-un dialog despre populism, antreprenoriat, leadership și fragilitatea democrațiilor în fața tentației autoritare. Discuția pornește de la felul în care s-a modificat relația dintre cetățean, economie și politică. Vasile Iuga vorbește despre frustrarea unei clase mijlocii care, decenii la rând, a fost unul dintre pilonii capitalismului occidental, dar care a ajuns să simtă că promisiunea stabilității nu mai funcționează la fel. „Unele dintre rădăcinile populismului se găsesc în frustrarea clasei mijlocii, care a fost unul dintre pilonii capitalismului, timp de 40-50 de ani, după Al Doilea Război Mondial”, spune Vasile Iuga. În opinia sa, după victoria din Războiul Rece, Occidentul a intrat într-o logică periculoasă: „niciodată nu va mai trebui să luptăm, va fi bine, vor fi bani aruncați din elicopter. Condiția este să ne votați”. Efectul, explică invitatul, a fost profund: o parte a populației „s-a transformat din cetățean în consumator”, s-a retras în bule și a plecat din dezbaterea publică. „Deci populismul a avut un rol major în subminarea democrației”, punctează Vasile Iuga.

Interviul ajunge și la una dintre marile vulnerabilități ale Europei: felul în care este privit eșecul. În antreprenoriat, spune Vasile Iuga, riscul este asumat mai greu decât în alte regiuni ale lumii, iar asta se vede în capacitatea Europei de a produce mari jucători ai economiei moderne. „Tinerii antreprenori europeni își asumă mult mai puțin riscurile chiar decât cei din Africa subsahariană sau din America Latină, pentru că mecanismele sociale și economice din Europa penalizează eșecul”, afirmă acesta. Diferența față de Statele Unite este, în acest punct, esențială: „În SUA, după 3 eșecuri, ești întrebat, când intri într-o relație de business: câte eșecuri ai avut? Două-trei. Și apoi, următoarea întrebare este: Ce ai învățat și cât ai învățat din ele?” Vasile Iuga vorbește și despre „avantajul jucătorului care nu e primul pe piață”, cel care poate învăța din greșelile celui care a deschis drumul. Este o logică valabilă „și în istorie, și în economie”, spune el, dar care cere luciditate, adaptare și curajul de a face salturi peste etape.

În zona de leadership, schimbarea este la fel de puternică. Politica nu mai funcționează în cicluri lungi de încredere, ci într-un prezent permanent, în care liderii sunt evaluați aproape de la o săptămână la alta. „Leaderul de azi trebuie să poate avea capacitatea de a fi credibil și popular în permanență. S-a schimbat brutal și masiv și sistemul politic în sensul că: ești atât de bun pe cât ți-a fost de bună ultima săptămână. Termenul scurt contează enorm”, spune Vasile Iuga.

Finalul discuției atinge una dintre cele mai sensibile teme ale momentului: atracția pe care regimurile autoritare o pot exercita într-o perioadă de crize succesive. Ele promit ordine, stabilitate și predictibilitate, exact acolo unde democrațiile par lente, obosite sau vulnerabile. „Regimurile autoritare proiectează predictibilitate crescută, în raport cu criza democrațiilor, și oamenii sunt tentați să îmbrățișeze autoritatea, deci stabilitatea, deci predictibilitatea, fiind dispuși să renunțe la o parte dintre avantajele pe care democrația le oferă”, avertizează Vasile Iuga. Problema, spune el, este că acest schimb poate deveni ireversibil: „Dacă o iei pe calea autoritarismului, riști să ajungi într-o zonă în care întoarcerea la democrație devine imposibilă și s-a terminat cu libertatea.”

Income Summer Edition revine în 2026 cu al cincilea sezon consecutiv și cu șapte ediții speciale dedicate unor întâlniri esențiale despre leadership, antreprenoriat, societate și viitor. Într-o perioadă în care lumea traversează una dintre cele mai profunde transformări din ultimele decenii, seria propune un exercițiu de luciditate, experiență și inspirație. Trăim într-o epocă marcată de războaie și tensiuni geopolitice, competiție economică globală, revoluția inteligenței artificiale, polarizare socială și o redefinire accelerată a relației dintre stat, economie și cetățean. În acest context, România se află, poate mai mult ca oricând, în fața unor alegeri fundamentale privind dezvoltarea, competitivitatea și propria identitate strategică. Income Summer Edition 2026 aduce în prim-plan șapte lideri, antreprenori, mentori și personalități care au construit, au greșit, s-au reinventat și au reușit. Sunt oameni care au traversat perioade de incertitudine, au luat decizii dificile și au înțeles că, în vremuri complicate, caracterul, viziunea și capacitatea de adaptare devin resurse strategice. Vorbim despre leadership autentic, despre eșec și reziliență, despre risc și oportunitate, despre România și locul său într-o lume aflată în schimbare. Dar, mai ales, vorbim despre oameni și despre puterea lor de a transforma crizele în șanse și incertitudinea în direcție. Income Summer Edition 2026 nu este doar o serie de interviuri. Este o colecție de experiențe, lecții și perspective despre ceea ce înseamnă să construiești, să conduci și să mergi înainte atunci când lumea din jur pare să se schimbe mai repede decât oricând.

Realizator: Adrian Măniuțiu

Editor: Bianca Voinea

Regizor: Celestin Astăluș

DOP/Montaj: Dan Gecui

Producători: Antena 3 SA, Photomedia, EM360 Group, Big Dream Media

Vasile Iuga este unul dintre cei mai respectați lideri și consultanți de afaceri din România. Fost Country Managing Partner al PwC România și actual membru al Aspen Institute România, el are peste trei decenii de experiență în consultanță strategică, guvernanță corporativă și dezvoltare economică. De-a lungul carierei, a consiliat unele dintre cele mai importante companii și instituții din România și din regiune, fiind o voce influentă în dezbaterile privind competitivitatea, buna guvernare, transformările economice și poziționarea strategică a României în noul context geopolitic global.

Adrian Măniuțiu este jurnalist, antreprenor în comunicare, producător media și moderator de dezbateri economice și de politici publice. Născut la Cluj-Napoca, a studiat business și marketing în Germania, la Universitățile din Mannheim și Osnabrück, precum și în România, la Universitatea Babeș-Bolyai. După experiențe în investiții și dezvoltare imobiliară, a fondat EM360 Group, un grup de comunicare și producție media specializat în strategie, marketing, reputație și afaceri publice. Din 2012 este realizatorul emisiunii INCOME la Antena 3 CNN, iar din 2020 realizează rubrica permanentă de educație financiară din cadrul emisiunii „Neatza cu Răzvan și Dani”, la Antena 1. În 2019 a lansat EM360 Studio, dedicat producțiilor premium de business și leadership. Din 2025 este Trade Ambassador onorific al Comisiei Europene, iar în 2026 a realizat, împreună cu Invictus România și Statul Major al Apărării, documentarul „Eu sunt Invictus”, dedicat militarilor români răniți în teatrele de operații. Activitatea sa se desfășoară la intersecția dintre jurnalism, business și comunicare, având ca principale teme economia, leadershipul, tehnologia și transformările care modelează societatea contemporană. În ultimii ani, și-a concentrat activitatea asupra modului în care aceste schimbări influențează dezvoltarea României într-un context european și global, contribuind la consolidarea unei voci echilibrate și constructive a mediului de afaceri românesc în dezbaterea publică.