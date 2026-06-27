Trump postează o nouă imagine cu un nou pașaport american, care conține o fotografie memorabilă cu el însuși

1 minut de citit Publicat la 08:49 27 Iun 2026 Modificat la 08:49 27 Iun 2026

Trump postează o nouă imagine cu un nou pașaport american, care conține o fotografie memorabilă cu el însuși. FOTO: Truth Social

Preşedintele american Donald Trump a făcut publică vineri imaginea unui nou paşaport american, în ediţie limitată, pe care figurează portretul său, editat cu ocazia celei de-a 250-a aniversări a Declaraţiei de Independenţă a SUA, scrie CNN.

"Noul paşaport al SUA, în care se afirmă 'Bun venit, dar purtaţi-vă bine!'", a scris Donald Trump într-un mesaj publicat pe platforma sa Truth Social.

Imaginea îl arată pe preşedintele american cu privire sumbră, sprijinit de biroul său, cu semnătura sa şi având în spate textul Declaraţiei de Independenţă. Ea pare să se inspire dintr-un portret realizat de fotograful Casei Albe, Daniel Torok.



Pe a doua pagină se regăseşte un tablou reprezentând semnarea Declaraţiei de Independenţă în 1776, însoţit de fraza "Statele Unite ale Americii 250".



Casa Albă a publicat de asemenea această imagine cu legenda "Paşaport Patriot".



Departamentul de Stat nu a răspuns pentru moment solicitării AFP de comentarii.



Niciun preşedinte american aflat în funcţie nu a figurat vreodată pe paşapoarte.



Acest anunţ se înscrie în o serie de decizii care urmăresc să impună amprenta lui Donald Trump pe numeroase clădiri sau simboluri ale SUA, suscitând acuzaţii privind cultul personalităţii.



Semnătura lui Donald Trump va figura de asemenea pe viitoarele bancnote americane, o premieră pentru un preşedinte al SUA în funcţie.