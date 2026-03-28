SUA au folosit peste 850 de rachete Tomahawk în 4 săptămâni de război în Iran, stârnind îngrijorări la Pentagon

Rachetele Tomahawk pot fi lansate de pe navele de război și submarine ale Marinei. Foto: Getty Images

Forțele americane au lansat peste 850 de rachete de croazieră Tomahawk în doar patru săptămâni de război cu Iranul, consumând armele de precizie într-un ritm care a alarmat unii oficiali ai Pentagonului și a declanșat discuții interne despre cum să fie disponibile mai multe, au declarat persoane familiarizate cu situația pentru Washington Post. Rachetele, care pot fi lansate de pe navele de război și submarine ale Marinei, au fost un pilon al atacurilor militare americane încă din 1991, când au fost folosite pentru prima dată în timpul Războiului din Golf. Totuși, doar câteva sute sunt produse anual, ceea ce înseamnă că oferta globală este limitată. Pentagonul nu dezvăluie public câte rachete are în inventar.

Tomahawk-urile sunt apreciate parțial pentru că pot călători peste 1.600 de kilometri, reducând necesitatea de a trimite piloți americani în spații aeriene bine apărate.

Dependența mare de ele în conflictul cu Iranul va necesita discuții urgente despre relocarea unor rachete din alte regiuni, inclusiv din Indo-Pacific, și un efort pe termen lung pentru a produce mai multe, au spus mai mulți oficiali americani sub protecția anonimatului pentru a discuta planuri militare sensibile.

Îngrijorări la Pentagon

Dilema a scos la iveală îngrijorări mai ample în Pentagon și în Congres privind războiul inițiat de administrația Trump în Iran, explicațiile schimbătoare privind necesitatea conflictului și riscurile pe care lipsa rachetelor le-ar putea prezenta pentru SUA în timp ce țara își echilibrează potențialul pentru conflicte viitoare în alte părți ale lumii.

Aceasta survine în contextul în care Casa Albă ia în calcul posibile escaladări majore în Iran, inclusiv folosirea trupelor terestre, în timp ce continuă negocierile pentru încheierea ostilităților.

Pentagonul monitorizează numărul de Tomahawk-uri folosite, concentrându-se din ce în ce mai mult pe implicațiile ratei de consum pentru nu doar campania continuă împotriva Iranului, ci și pentru viitoarele operațiuni militare, au spus persoane familiarizate cu situația.

Un oficial a caracterizat numărul de Tomahawk-uri rămase în Orientul Mijlociu ca fiind „alarmant de scăzut”, iar altul a afirmat că, fără intervenție, Pentagonul se apropie de „Winchester”, un termen militar care înseamnă epuizare a muniției, pentru stocul său de rachete Tomahawk din Orientul Mijlociu.

Sean Parnell, purtător de cuvânt al Pentagonului, nu a răspuns direct la întrebările despre numărul de Tomahawk-uri utilizate sau rămase în Orientul Mijlociu și a spus că armata americană „are tot ce îi trebuie pentru a executa orice misiune, la timpul și locul ales de președinte și pe orice termen”.

El a susținut că mass-media este „părtinitoare și obsedată să prezinte cea mai puternică armată din lume ca slabă” și că analiza utilizării armelor până acum în război sugerează în mod eronat că Departamentul Apărării nu a oferit personalului american „toate avantajele pentru a avea succes”, încercând în același timp să „sperie și să semene îndoială în mințile americanilor”.

Financial Times a raportat anterior că Pentagonul a consumat ani de stocuri de Tomahawk-uri în Iran, fără a preciza câte exact.

Tomahawk-urile moderne sunt în serviciu din 2004 și permit forțelor SUA să comunice cu racheta prin satelit. Ele pot lovi ținte preprogramate sau pot localiza adversarii în timp real prin GPS. De asemenea, pot plana deasupra unui câmp de luptă și au o cameră la bord capabilă să transmită informații despre daunele provocate comandanților.

Cele mai recente versiuni ale rachetei pot costa până la 3,6 milioane de dolari fiecare și necesită până la doi ani pentru a fi construite, conform documentelor Marinei. În ultimii ani, ele au fost achiziționate în loturi mici, anul trecut fiind incluse doar 57 în bugetul de apărare.

Multe dintre cele peste 850 de Tomahawk-uri folosite au fost lansate în primele zile ale Operațiunii „Epic Fury”, numele dat de administrația Trump războiului din Iran, au spus persoane familiarizate cu situația. Printre acestea se află cel puțin una care a lovit în apropierea unei școli primare din orașul iranian Minab, la începutul operațiunii. Oficialii americani au deschis ulterior o anchetă asupra incidentului, în care oficialii iranieni susțin că au fost uciși zeci de copii.

Secretarul Apărării Pete Hegseth și amiralul Charles „Brad” Cooper, care supraveghează operațiunile SUA în Orientul Mijlociu ca șef al Comandamentului Central al SUA, au declarat că, pe măsură ce forțele americane și israeliene au distrus apărarea aeriană iraniană și alte capacități militare, piloții americani au putut avansa spre interior și efectua lovituri aeriene folosind muniții de care Pentagonul dispune în cantități mai mari.

Forțele americane au mai lansat peste 1.000 de rachete interceptoare de apărare aeriană ca răspuns la contraatacurile iraniene în regiune, inclusiv prin sistemele Patriot și THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), considerate cele mai avansate din lume, au declarat alți doi oficiali familiarizați cu situația. Inventarul acestor arme este de asemenea limitat și nu este dezvăluit public.

SUA ar fi epuizat un sfert din stocurile sale de Tomahawk în 4 săptămâni

Rata mare de consum a Tomahawk-urilor a făcut ca Marina să fie nevoită să efectueze reaprovizionarea chiar la bordul unor nave implicate în operațiunea din Iran. Fiecare distrugător naval poate transporta zeci de rachete, care au 6 metri lungime și cântăresc aproximativ 1.600 de kilograme. De obicei, Marina face acest lucru în port, dar dezvoltă capacitatea de a o realiza și pe mare.

MacKenzie Eaglen, cercetător senior la American Enterprise Institute, a spus că înainte de începerea Operațiunii „Epic Fury”, Marina probabil avea între 4.000 și 4.500 de Tomahawk-uri. Alți analiști navali estimează că numărul ar putea fi mult mai mic, poate în jur de 3.000, după utilizarea intensivă în operațiuni recente, inclusiv atacurile administrației Trump din Iran, Yemen și Nigeria.

Mark Cancian, consilier senior la Center for Strategic and International Studies, a spus că dacă armata a lansat peste 800 de Tomahawk-uri împotriva Iranului, „aceasta ar reprezenta aproximativ un sfert din totalul stocului și ar lăsa un gol mare pentru un conflict în Pacificul de Vest”. Evaluările think tank-ului său sugerează că Marina ar fi putut avea doar 3.100 de Tomahawk-uri la începutul războiului, acum o lună. „Ar dura câțiva ani pentru a reface stocurile”, a spus Cancian.

Marina a achiziționat aproape 9.000 de Tomahawk-uri de la începutul programului. Mii dintre acestea sunt versiuni mai vechi, acum depășite și retrase, a constatat CSIS.

Racheta este construită de Raytheon cu ajutorul altor producători. Industria de apărare are capacitatea de a produce aproximativ 600 de rachete pe an, a spus Ryan Brobst, director adjunct al Center on Military and Political Power la Foundation for Defense of Democracies.

Oficialii administrației Trump au respins cu fermitate îngrijorările că războiul din Iran va epuiza munițiile cheie ale SUA. Secretarul de presă al Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat luna aceasta că armata americană „dispune de muniții, arme și stocuri mai mult decât suficiente pentru a atinge obiectivele Operațiunii ‘Epic Fury’ stabilite de președintele Trump și chiar mai mult”. Hegseth a afirmat același lucru, spunând reporterilor pe 5 martie că „nu avem lipsă de muniții” și că stocurile SUA „ne permit să susținem această campanie cât timp este nevoie”.

Totuși, administrația a convocat întâlniri pe această temă, invitând directori ai numeroși contractori de apărare, inclusiv Raytheon, la Casa Albă. Trump a declarat ulterior pe rețelele sociale că companiile au fost de acord să „cvadrupleze producția armamentului ‘Exquisite Class’”. O întâlnire similară este așteptată din nou peste două luni, a scris președintele.

Hegseth a îndemnat personal firmele de apărare să accelereze livrarea armamentului cheie, a spus o persoană familiarizată cu conversațiile secretarului apărării cu executivii din industrie.

După cum a reltat pentru prima dată The Washington Post luna aceasta, Pentagonul solicită Congresului peste 200 de miliarde de dolari pentru finanțarea războiului din Iran, o cerere uriașă care s-a confruntat deja cu opoziția parlamentarilor împotriva conflictului. Hegseth a declarat săptămâna trecută că cererea finală de buget este pregătită pentru „a fi aprobată”.

„Trebuie bani pentru a elimina dușmanii”, a spus el reporterilor la Pentagon pe 19 martie, menționând că solicitarea viitoare către Congres are scopul de a asigura „că suntem finanțați corespunzător pentru ce s-a făcut, pentru ce va trebui să facem în viitor și că muniția noastră...totul este realimentat și nu doar realimentat, ci peste nivelul necesar”.