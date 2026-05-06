Portul Constanța anunță că are un sistem anti-dronă de ultimă generație. A fost implementat de Rasirom

Portul Constanța a anunțat că dispune de un nou sistem anti-dronă de ultimă generație. Implementat de Rasirom, sistemul le permite operatorilor să preia controlul asupra dronelor neautorizate și să le aducă la sol în zona dorită. De asemenea, este dotat cu o componentă de jamming (bruiaj), pentru care se așteaptă încă autorizația de la ANCOM. Deocamdată, sistemul a detectat o dronă care aparținea unor turiști aflați pe un vas de croazieră și care ajunsese în zona terminalului de pasageri.

Incidentul a avut loc marți, în zona terminalului de pasageri al portului Constanța. Administrația Porturilor Maritime a transmis că autoritățile au analizat înregistrările realizate de dronă și că „nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității”.

„Pe 4 mai 2026, în perimetrul terminalului de pasageri al portului Constanța a fost reperată o dronă neidentificată. În urma verificărilor efectuate de angajații CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța împreună cu agenții Poliției de Frontieră, a rezultat că drona aparținea unor cetățeni străini, membrii ai echipajului unei nave de croazieră.

Autoritățile au analizat materialul video realizat și s-a dovedit că acesta avea caracter exclusiv turistic. Nu au fost identificate imagini cu obiective militare sau alte zone sensibile din punct de vedere al securității”, se arată într-un comunicat transmis de Administrația Porturilor Maritime SA Constanța.

După ce ancheta s-a finalizat, comandatul navei a informat echipajul și pasagerii că dronele fără autorizare sunt interzise în perimetrul portuar Constanța. „Ulterior, au fost informate oficial Poliția de Frontieră și Forțele Navale Române”,a transmis Administrația Porturilor.

Autoritățile au precizat că incidentul a fost „fără urmări grave de securitate datorită instalării în portul Constanța a unui sistem anti-dronă de generație nouă”.

Noul sistem anti-dronă a fost implementat de Rasirom „în cadrul programului de consolidare a capacității de protecție a infrastructurii critice portuare și de creștere a nivelului de securitate în unul dintre cel mai importante noduri logistice de la Marea Neagră”.

Sistem anti-dronă de ultimă generație în Portul Constanța

Potrivit comunicatului citat, sistemul anti-dronă din Portul Constanța este bazat pe „RF cyber-takeover – o abordare non-cinetică, non-distructivă”.

Mai exact, spre deosebire de metodele clasice de bruiaj total al spectrului, permite preluarea controlului asupra dronei neautorizate și aducerea acesteia la sol într-o zonă sigură predefinită, fără afectarea comunicațiilor legitime din zona portuară:

sistemul permite detecția omnidirecțională 360° a dronelor comerciale și de tip DIY pe baza amprentei RF;

identificarea, clasificarea și localizarea aeronavei, precum și a poziției pilotului;

preluarea controlată a dronei și redirecționarea către o zonă sigură, prin exploatarea protocolului propriu de comandă;

Portul Constanța a adăugat că în ceea ce privește componenta de jamming (bruiaj), procesul de autorizare la ANCOM este în desfășurare.

„Activarea acestei capabilități se va realiza ulterior obținerii avizelor pentru emisii intenționate de radiofrecvență, în conformitate cu cadrul legal aplicabil.

Decizia de a opta pentru o tehnologie centrată pe preluarea controlului, și nu pe bruiaj ca mecanism primar, a fost determinată de specificul mediului portuar – zonă densă de comunicații operaționale (VTS, AIS, comunicații navale, telefonie GSM, link-uri radio), unde un bruiaj nediscriminat ar afecta activități legitime și siguranța navigației”, se arată în comunicatul citat.

De asemenea, „Portul Constanța este cel mai mare port la Marea Neagră și un nod logistic strategic pentru tranzitul european est-vest, inclusiv pentru fluxurile de mobilitate militară aliată. În acest context, protecția spațiului aerian de joasă altitudine din perimetrul portuar este o componentă esențială a planului de securitate al CN APM SA Constanța.”

Sistemul anti-dronă este integrat în arhitectura de securitate a portului și este operat de echipele tehnice proprii. Suportul de mentenanță este asigurat prin contract dedicat, urmând să fie extins în toate porturile administrate de CN APM SA Constanța, se mai precizează în comunicatul citat.