Investiții masive în Portul Constanța. Hub strategic regional, prin interconectarea cu portul Rijeka din Croația

D.C.
2 minute de citit Publicat la 11:26 02 Mai 2026 Modificat la 11:42 02 Mai 2026
Investiții masive în Portul Constanța FOTO: Antena 3 CNN

Portul Constanța își continuă planul de investiții aproape 900 de milioane de euro în proiecte care ar trebui să dezvolte infrastructura portuară și să îl transforme, într-adevăr, într-un hub regional. Asta pentru că au continuat și acțiunile strategice, cum ar fi parteneriatul cu portul croat din Rijeka, dar și - pentru prima dată - achiziția unui port din străinătate. E vorba de Portul Giurgiulești, care a devenit în felul acesta parte din portofoliu Companiei Naționale a Porturilor Maritime din România. 

E nevoie însă de investiții și în infrastructura feroviară, astfel încât să fie deblocate unele dintre opririle mult prea lungi ale garniturilor feroviare, înainte de a intra sau când părăsesc Portul Constanța.

Unele dintre răspunsurile referitoare la situația Portului Constanța s-au dat la conferința organizată de Antena 3 CNN pe tema dezvoltării acestei porți comerciale a Europei de Est.

Portul Constanța va fi interconectat cu portul Rijeka din Croația, pentru a facilita transportul de mărfuri între estul și vestul continentului, oferind o alternativă mai rapidă rutelor maritime existente. Investițiile în infrastructura feroviară sunt vitale pentru a elimina blocajele și a crește viteza de încărcare și descărcare a mărfurilor. 

Ștefan Etveș, jurnalist: „Până la începerea războiului, în portul Constanța, 70-80 km de cale ferată din port nu existau acolo. În timp de aproape 3 ani s-au schimbat 53 km de cale ferată, 228 de aparate de cale 110.000 tone de piatră din Munții Măcinului... Valul lui Traian este cel mai important punct feroviar înainte de a intra în Portul Constanța”.

Altă investiție importantă va fi extinderea și redeschiderea tunelului istoric proiectat de inginerul Anghel Saligny, care nu a mai fost folosit de 34 de ani.

Radu Urziceanu, director de strategie și reprezentare extrenă CFR: „Avem faimosul tunel Anghel Saligny care este și el în licitare, care se adaugă în proiectul de 1.000.000.000 euro, care are trei valențe - una strategică, al 2-lea acces către către port, a 2-a comercială, care va însemna reduceri de costuri pentru operatorii de transport prin electrificare și prin creșterea vitezei de de circulație și a 3-a, creșterea siguranței”.

Ștefan Etveș, jurnalist: „Vorbim de a 2-a poartă feroviară... Dacă o dronă rusească se pierde prin zona Constanței și lovește calea ferată care intră sau pleacă din port, doamne ferește, trenurile nu mai intră și nu mai ies din port. Adică e este vital să deschidem tunelul feroviar Saligny, vital pentru Portul Constanța”.

Conferința „Portul Constanța, poartă comercială a Europei de Est”, organizată de Antena 3 CNN, a adus la aceeași masă reprezentanți ai administrației portuare, decidenți publici și operatori portuari, pentru a analiza rolul strategic al unuia dintre principalele hub-uri logistice din regiunea Mării Negre.

Etichete: Portul Constanţa investitii

