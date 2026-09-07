Un avion cu 234 de pasageri la bord a transmis codul 7700 deasupra Atlanticului

Avion al companiei Swiss FOTO: Hepta

Un avion al companiei Swiss, care zbura de la Zürich spre New York, a semnalat o situație de urgență în timpul traversării Atlanticului de Nord. Pilotul a transmis codul de urgență 7700 din cauza unei probleme medicale apărute brusc la bord. Aeronava, care avea 234 de pasageri la bord, a fost nevoită să își schimbe ruta.

Incidentul a avut loc joi seară. Avionul Swiss care zbura de la Zürich spre New York a fost nevoit să aterizeze neplanificat la St. John’s, în Newfoundland, Canada. Deasupra Atlanticului de Nord, echipajul zborului LX14 a transmis codul 7700. Acesta indică existența unei situații generale de urgență, potrivit Journal Plus.

„În timpul zborului LX14, de la Zürich la New York (JFK), unul dintre pasageri a avut o urgență medicală. Din acest motiv, echipajul din cabina de pilotaj a decis să efectueze o aterizare neplanificată la St. John’s. În acord cu controlul local al traficului aerian, echipajul a transmis suplimentar semnalul de urgență 7700”, a declarat purtătorul de cuvânt al companiei Swiss, Michael Pelzer.

Pasagerul implicat în incident a fost preluat de medici, iar avionul și cei 234 de pasageri la bord și-au reluat apoi drumul către New York.

Ce înseamnă codul 7700

Codul 7700 nu este asociat unui singur tip de incident. El poate indica, de exemplu, o urgență medicală, o cantitate insuficientă de combustibil, o defecțiune tehnică sau o altă situație de urgență. Transmiterea codului 7700 nu înseamnă automat că avionul efectuează o aterizare de urgență. Motivul utilizării acestuia poate fi inclusiv o problemă de sănătate a unui pasager.

„Transmiterea semnalului de urgență nu înseamnă automat că pasagerii sau avionul se află în pericol. În astfel de situații, însă, precum cea de față, acest lucru determină controlul traficului aerian să trateze zborul cu prioritatea necesară, astfel încât echipajul nostru să poată ateriza fără întârzieri, pe cât posibil”, a mai spus Pelzer.

Mai multe cazuri de aterizări neplanificate

În ultimele săptămâni, au avut loc mai multe aterizări neplanificate în cazul unor zboruri Swiss. Un avion care zbura de la Chicago la Zürich a fost redirecționat către Insulele Azore. Motivul a fost un miros de substanță chimică ce s-a răspândit în cabină. Mai multe persoane au avut nevoie de asistență medicală. În cele din urmă, compania a reușit să organizeze un avion de înlocuire, care i-a transportat în siguranță pe pasageri la destinație.

Pe 27 iulie, un avion Swiss care zbura spre New York a aterizat la Bangor. Motivul a fost apariția fumului provocat de o husă de încărcare pentru căști, blocată și supraîncălzită. Echipajul a decis să aterizeze din motive de siguranță.

Doar câteva zile mai târziu, pe 10 august, un avion care zbura de la Zürich spre Boston a trebuit să fie redirecționat către Dublin. La clasa business, un power bank s-a supraîncălzit. Și în acest caz, în cabină a apărut fum.