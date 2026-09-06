În 2013, pe o plajă au fost plantați brazi de Crăciun ca să oprească furtunile de nisip. În 2026, noile dune salvează casele de viituri

În 2013, pe o plajă din Anglia au început să se pună brazi de Crăciun aruncați pentru a opri nisipul purtat de vânt. Sursa colaj foto: Getty Images

În 2013, pe o plajă din Anglia au început "să planteze" brazi de Crăciun aruncați pentru a opri nisipul purtat de vânt. Conform unor date oficiale, până în 2026, proiectul a creat dune noi, cu o lungime de 90 de metri, care ajută la protejarea locuințelor împotriva inundațiilor, relatează The Times of India. "Noi nu doar reciclăm brazi, ci construim bariere naturale care ne vor proteja comunitățile de coastă pentru generațiile viitoare", a declarat Tommy Threlfall, responsabil pentru mediu în cadrul Consiliului Fylde.

Brazii de Crăciun construiesc dune pe o plajă din Anglia

Mii de brazi de Crăciun, strânși după perioada sărbătorilor, au primit o a doua șansă la viață și au fost amplasați de-a lungul coastei Fylde din comitatul Lancashire, în nord-vestul Angliei. Început în urmă cu 13 ani, proiectul este menit să protejeze locuințele și afacerile de riscul inundațiilor.

Conform sursei citate, din 2013, brazii de Crăciun aruncați după sărbători au fost puşi pe plaja St. Annes pentru a captura nisipul spulberat de vânt și a ajuta la formarea unor dune de nisip mai late.

Potrivit Consiliului Fylde, activitatea anuală face parte din Proiectul "Fylde Sand Dunes", care urmărește restaurarea și conservarea dunelor de coastă. Consiliul Fylde, Lancashire Wildlife Trust și Consiliul Blackpool lucrează împreună la proiect, care este finanțat de Agenția de Mediu.

Ideea este simplă: brazii sunt amplasați în fața dunelor existente, unde ramurile lor încetinesc vântul și reţin nisipul. Pe măsură ce în jurul brazilor se acumulează mai mult nisip, movila crește și poate deveni, în cele din urmă, parte a unei dune noi.

Proiectul a produs deja o schimbare vizibilă. Anul trecut, peste 2.000 de brazi de Crăciun au fost colectați de la locuitori și folosiți în lucrările de plantare. Potrivit consiliului, acest lucru a contribuit la creșterea cu 90 de metri a lățimii sistemului de dune de nisip Fylde.

Dunele de nisip se formează în mod natural atunci când nisipul purtat de vânt este reţinut, "capturat", de un obstacol de pe plajă. La început, nisipul acumulat poate fi instabil și se poate prăbuși.

Jurnaliştii de la The Times of India au mai scris că plantele pot începe apoi să crească în mici acumulări de nisip și să ajute la fixarea materialului pe loc. Pe plaja St. Annes, brazii de Crăciun aruncați acționează ca primul obstacol. Ramurile lor rețin nisipul purtat de vânt spre interiorul uscatului. În timp, tot mai mult nisip se acumulează în jurul copacilor, permițând dunei să crească.

Ulterior, procesul continuă în mod natural: ierburile pionier pot crește pe dune. Iarba de dună (Ammophila arenaria), cunoscută și sub denumirea "iarbă de plajă" poate deveni dominantă pe măsură ce nisipul se acumulează în jurul ei. Creșterea acesteia ajută la stabilizarea noii dune, permițând astfel altor plante să se fixeze.

Pe măsură ce plantele cresc și se răspândesc, ele contribuie la menținerea unei cantități mai mari de nisip pe loc. În cele din urmă, materia organică provenită de la plantele care mor și se descompun se acumulează. Duna devine mai stabilă și se transformă într-un habitat care găzduiește diverse plante și animale.

Amy Pennington, coordonator principal pentru implicarea comunității în cadrul Proiectului "Fylde Sand Dunes" al organizației Lancashire Wildlife Trust, a declarat că dunele oferă habitat pentru o gamă largă de plante și animale și acționează, totodată, drept barieră naturală flexibilă de protecție împotriva mării.

"Dunele de nisip de-a lungul coastei Fylde găzduiesc un ecosistem divers și specializat, care adăpostește o varietate de plante și animale unice", a menţionat aceasta într-un interviu.

Potrivit consilierului Tommy Threlfall, responsabil pentru mediu în cadrul Consiliului Fylde, proiectul continuă de mai bine de un deceniu.

"Fiecare brad de Crăciun donat de locuitorii noștri devine parte din ceva cu adevărat special. Noi nu doar reciclăm brazi, ci construim bariere naturale care ne vor proteja comunitățile de coastă pentru generațiile viitoare", a precizat a spus el.