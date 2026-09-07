Politico: Cum ține China în viață, în secret, producția rusească de drone ucigașe

9 minute de citit Publicat la 23:09 07 Sep 2026 Modificat la 23:09 07 Sep 2026

Sursa foto: Getty Images

O companie de stat chineză a furnizat Rusiei materialele necesare pentru construirea a sute de drone kamikaze, potrivit unor documente interne de transport ale unei companii ruse, relatează Politico. Publicația a consultat documentele comerciale care atestă schimbul. Documentele, care au fost analizate de mai multe guverne occidentale, reprezintă cele mai clare dovezi de până acum că o corporație de stat chineză continuă să ajute o companie sancționată din complexul militar-industrial rus.

Documentele vamale și de transport arată că firma chineză a mascat, la începutul acestui an, livrarea a 46 de tone de substanțe chimice necesare producerii fibrei de carbon către o filială a Rosatom. Corporația rusă produce componente esențiale pentru dronele kamikaze pe care regimul de la Kremlin le-a folosit în august pentru a ataca un centru comercial din centrul Ucrainei, ucigând cel puțin 16 persoane.

Componente chinezești sunt găsite de mult timp în dronele rusești recuperate după atacurile asupra Ucrainei. Însă, documentele obținute din surse ruse de Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare (USCC), un think-tank de la Kiev apropiat guvernului ucrainean, arată pentru prima dată în detaliu cum o companie de stat chineză a exportat direct în Rusia componente esențiale pentru producția de drone.

Ajutorul Chinei pentru ruși

Aceste dezvăluiri „ar permite Departamentului de Stat să sancționeze” furnizorul chinez, deoarece „demonstrează” că au existat livrări către filiala Rosatom după ce aceasta fusese sancționată de o mare parte a Occidentului, a declarat David Albright, fondatorul și președintele Institutului pentru Știință și Securitate Internațională din Washington. El a remarcat că transportul a fost mascat prin folosirea unui cod vamal destinat unor exporturi precum nailonul și poliesterul.

„Rosatom și companiile sale își desfășoară activitatea în deplină conformitate cu legislația și cerințele de reglementare aplicabile”, a declarat un purtător de cuvânt al companiei de stat ruse. „Orice afirmație contrară este falsă și demonstrează o lipsă de înțelegere a modului în care funcționează autoritățile vamale ruse”.

Atât Departamentul de Stat, cât și Departamentul Trezoreriei pot impune sancțiuni „pentru a perturba rețelele și canalele prin care Rusia procură tehnologie și echipamente din străinătate pentru a-și susține războiul”, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat publicat anul trecut.

„Aceste dovezi demonstrează fără echivoc că firme de stat chineze sunt implicate în lanțurile de aprovizionare cu materii prime ale Rusiei”, a declarat Serhii Kuzan, șeful Centrului Ucrainean pentru Securitate și Cooperare.

Din cauza sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, „China a devenit probabil principala și, în realitate, singura sursă de aprovizionare cu materialele necesare fabricării compozitelor folosite în armamentul rusesc”, a spus Kuzan.

Comisia specială pentru China a Camerei Reprezentanților din SUA a analizat documentele și a stabilit că acestea sunt „autentice”, potrivit unui oficial american familiarizat cu conținutul lor.

Și guvernul ucrainean a analizat documentele și le-a confirmat autenticitatea, a declarat un oficial ucrainean anonim.

Departamentul Trezoreriei a refuzat să comenteze acuzațiile concrete privind livrările chinezești de materiale esențiale pentru programul de drone militare al rușilor, dar a transmis că tratează „extrem de serios acuzațiile privind activități care ar putea atrage sancțiuni”.

Xi Jinping i-a spus lui Vladimir Putin, în timpul unei întâlniri de la sfârșitul lunii august, că relațiile dintre cele două țări urmează să se consolideze.

Încă de la începutul războiului împotriva Ucrainei, Rusia a transmis că sprijinul Chinei este esențial pentru capacitatea sa de a rezista presiunilor externe menite să pună capăt conflictului.

„În esență, am construit un sistem stabil de schimburi comerciale reciproce, protejat de influențele externe”, declara Putin, în mai.

Cooperarea Chinei cu Rusia a redus impactul sancțiunilor externe menite să priveze industria militară rusă de componente esențiale.

Summitul Xi-Trump

Dezvăluirile apar în timp ce Donald Trump se pregătește să se întâlnească cu Xi, la Washington, în cursul acestei luni.

Noile dovezi privind sprijinul Chinei pentru războiul Rusiei împotriva Ucrainei ar putea intensifica presiunile asupra lui Trump din partea oficialilor pro-Ucraina din Congres, pentru a-i cere lui Xi să oprească asemenea livrări, la o întâlnire pe care ambii lideri ar prefera probabil să o dedice prelungirii armistițiului fragil din războiul comercial dintre SUA și China.

În august, Putin a numit un general într-o nouă structură a armatei ruse, creată pentru atacuri la mare distanță în interiorul Ucrainei. În același timp, Ucraina își intensifică atacurile asupra rafinăriilor rusești de petrol, amenințând una dintre bazele economiei țării.

În timpul unei vizite la Moscova luna trecută, directorul CIA, John Ratcliffe, i-a avertizat pe oficialii ruși să nu escaladeze conflictul din Ucraina în relația cu aliații NATO ai Statelor Unite, pe fondul unor presupuse acte de sabotaj și incursiuni cu drone legate de Rusia în întreaga Europă.

Rusia a lansat recent o serie de amenințări la adresa țărilor care sprijină Ucraina. Regimul chinez a negat în mod repetat că furnizează arme pentru susținerea războiului Rusiei împotriva Ucrainei.

„Nu vom turna gaz pe foc și, mai presus de toate, nu vom profita de pe urma conflictului”, declara Xi în 2023.

Guvernul american a acuzat, însă, în repetate rânduri China că furnizează produse cu dublă utilizare, materiale care pot fi folosite atât în producția civilă, cât și în cea militară, și care ajung direct la armata rusă.

Amploarea livrărilor și importanța militară a companiei ruse care le primește sugerează însă că oficialii chinezi fie închid ochii la această formă de sprijin, fie o facilitează activ, au declarat mai mulți experți americani în armament, foști oficiali din serviciile de informații și diplomați.

Dovezile privind sprijinul chinez pentru programul rusesc de drone militare „încearcă să denigreze China și să o transforme într-un țap ispășitor”, a transmis ambasada Chinei la Washington. „Nu am furnizat niciodată arme letale niciuneia dintre părțile implicate în conflict și controlăm strict produsele cu dublă utilizare”, a transmis ambasada.

Foști oficiali americani familiarizați cu modul în care guvernul chinez supraveghează companiile de stat resping aceste afirmații.

„Fac asta știind că guvernul chinez nu îi va sancționa”, a declarat Dennis Wilder, fost director adjunct al CIA pentru Asia de Est și Pacific. „Ideea că întreprinderile de stat chineze pot ascunde asemenea lucruri de guvernul chinez pur și simplu nu stă în picioare”.

Transportul „nu putea să scape atenției guvernului chinez”, a spus Albright, expert în armament din Washington. El și organizația sa studiază de ani de zile în detaliu producția rusească de drone.

Ce arată documentele

Documentele în limba rusă demonstrează existența unui transport cu substanțe chimice pentru producerea fibrei de carbon între depozitele companiei chineze de stat Jilin Chemical Fiber Group și Alabuga-Volokno, o filială a diviziei UMATEX pentru materiale avansate și compozite din cadrul companiei ruse de stat Rosatom.

Compania își desfășoară activitatea într-un complex industrial din regiunea Tatarstan a Rusiei. Acolo, în Zona Economică Specială Alabuga, Alabuga-Volokno furnizează fibră de carbon de înaltă performanță pentru producția în masă a dronelor kamikaze rusești cu rază lungă de acțiune, construite după modelul dronelor iraniene Shahed, potrivit cercetărilor USCC și ale lui Albright.

Alabuga-Volokno și UMATEX se află sub diferite sancțiuni occidentale din 2023, inclusiv sancțiuni impuse de Marea Britanie și printr-un decret executiv de la Casa Albă. Operațiunile lor sunt sancționate și de Ucraina, UE, Noua Zeelandă și Elveția. Guvernul american interzice exporturile care pot fi folosite de armata rusă.

Jilin, o mare întreprindere de stat chineză specializată în producerea și comercializarea fibrelor chimice sintetice, nu se află în prezent sub sancțiuni occidentale.

Documentele de transport, datate 2026 și purtând sigla Rosatom Alabuga-Volokno, au folosit un cod vamal destinat exporturilor civile de fibre sintetice și prevăd „o gamă completă de servicii de expediere, inclusiv transportul mărfurilor, vămuirea și asigurarea încărcăturii” între cele două companii.

Transportul consta în două containere maritime de 12 metri, cu o cantitate totală maximă de 46 de tone de „mănunchi de fibre de poliacrilonitril (precursor PAN) pentru utilizare în producție”, potrivit unei traduceri a documentelor.

Așa-numitele fibre precursor PAN reprezintă componenta chimică esențială pentru producerea fibrei de carbon ușoare, de calitate militară.

Codul vamal corect ar fi identificat transportul drept un produs cu dublă utilizare, având atât aplicații militare, cât și civile, a spus Albright.

Folosirea unui cod vamal incorect „indică o companie care încearcă să ascundă o comandă mai delicată”, a declarat Kerri Bitsoff, fostă oficială a Departamentului Trezoreriei care a conceput și aplicat sancțiuni împotriva rețelelor rusești de achiziții pentru industria de armament.

„Compania ia un produs controlat, găsește un cod de acoperire plauzibil și îl expediază în acea categorie”, a spus ea. „Aceeași acoperire este adesea folosită de companii diferite pentru produse similare”.

Niciuna dintre companiile sancționate din Zona Economică Specială Alabuga nu a importat mărfuri folosind codul vamal utilizat în mod normal pentru fibra PAN, potrivit unei analize a datelor comerciale din perioada 2022-2025 realizate de Sayari, o companie specializată în analiza riscurilor și a datelor.

Metadatele extrase din documentul de transport arată că acesta a fost creat de un oficial rus care lucrează pentru administrația regiunii Tatarstan.

Rolul principal al Alabuga-Volokno este furnizarea de fibră de carbon structurală de înaltă performanță pentru industriile strategice ruse, iar 89% din producția companiei ar urma să ajungă până în 2030 la întreprinderi din industria apărării, potrivit calculelor USCC.

Liste interne de produse ale companie arată că Alabuga-Volokno produce 39 de articole care conțin fibră de carbon și diferite tipuri de lianți polimerici, destinate aviației, industriei rachetelor, dronelor, construcțiilor navale și blindajelor.

Centrul Ucrainean pentru Securitate și Cooperare afirmă că a identificat cel puțin opt licitații pentru contractarea unor transporturi de precursori PAN în containere de la Jilin Chemical Fiber Group către Alabuga-Volokno, din 2022 și până în acest an.

Încălcarea sancțiunilor

Guvernul ucrainean consideră că documentele de transport indică o posibilă evitare a sancțiunilor. Un oficial britanic a spus că „nu ar fi potrivit să speculăm asupra unor posibile viitoare sancțiuni, deoarece acest lucru le-ar putea reduce eficiența”.

Jilin furnizează „o componentă esențială pentru producerea fibrei de carbon necesare” dronelor militare, a spus Albright. „Fără ea nu poți construi structura aeronavei”, a explicat el, precizând că fibra este folosită pentru întărirea aripilor și a structurilor interne, inclusiv a rezervorului de combustibil și a motorului.

Cantitatea de PAN expediată de Jilin ar fi suficientă pentru producerea fibrei de carbon necesare pentru până la 1.300 de drone kamikaze, estimează Albright.

Albright, care studiază de mult timp producția de drone kamikaze din complexul industrial Alabuga, spune că Rusia este „complet dependentă de China” pentru aprovizionarea cu fibra acrilică PAN specializată, principalul ingredient folosit la fabricarea fibrei de carbon de înaltă performanță.

„Produsele cu dublă utilizare din China și Hong Kong mențin în funcțiune programele rusești de armament în ciuda controalelor occidentale asupra exporturilor”, a transmis, în august, Comisia specială pentru China a Camerei Reprezentanților din SUA.

China furnizează peste 60% dintre componentele necesare funcționării armatei ruse, potrivit datelor publicate în iunie de Institutul Kiel, o organizație germană nonprofit specializată în analiză economică.

„Numărul companiilor chineze care au furnizat capacități cu dublă utilizare complexului militar-industrial rus este deja de ordinul zecilor, iar aceste legături sunt profunde”, a declarat Kurt Campbell, fost secretar de stat adjunct în administrația Biden.

În schimb, a adăugat el, Rusia oferă Chinei transferuri de tehnologie pentru modernizarea „unor capacități militare pe care China a încercat să le obțină”.

Cu sprijinul Chinei, industria rusă de apărare „poate continua să-și extindă capacitatea de producție pentru o gamă largă de drone, componente pentru rachete și alte tipuri de armament, care sunt apoi folosite în atacurile asupra Ucrainei”, a spus Kuzan.

El a remarcat că aceste livrări continue nu fac decât să adâncească integrarea industrială dintre doi dintre principalii rivali strategici ai Occidentului.

„Combaterea acestor canale prin sancțiuni secundare, controale la export și aplicarea restricțiilor impuse prin sancțiuni, presiuni financiare asupra intermediarilor și coordonare cu partenerii asiatici trebuie să fie o prioritate a politicilor de apărare și economice ale SUA, UE și aliaților lor”, a spus el.