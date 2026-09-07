Alexandru Nazare se căsătorește în weekend. Mireasa are 30 de ani și este o cântăreață de muzică populară apreciată în Maramureș

2 minute de citit Publicat la 11:47 07 Sep 2026 Modificat la 12:00 07 Sep 2026

Ministrul Alexandru Nazare se căsătorește peste o săptămână. FOTO Instagram Maria Mihali

Ministrul Alexandru Nazare se căsătorește în acest weekend. Mireasa a împlinit anul acesta 30 de ani, are studii în management și dezvoltarea afacerilor, dar trăiește din muzică, fiind foarte apreciată în Maramureș, unde interpretează muzică populară.

Alexandru Nazare este discret în ceea ce privește viața personală, însă aleasa inimii sale este obișnuită cu lumina reflectoarelor. Maria Mihali este o cunoscută interpretă de muzică populară și pricesne, foarte apreciată în Maramureș.

Maria Mihali a împlinit anul acesta 30 de ani și se consideră binecuvântată pentru că s-a născut într-o zi importantă, chiar de Paște.

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A crescut în Baia Mare și reprezintă prin cântecul său Maramureșul istoric, în special zona Borșa, de unde provine tatăl ei. Potrivit presei locale, a colaborat mai mulți ani cu grupul folcloric Iza și a participat la numeroase spectacole și festivaluri în țară și în străinătate.

În spatele carierei muzicale, viitoarea soție a lui Alexandru Nazare are studii solide în domeniul economic. A absolvit Facultatea de Business a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și are un master în Managementul Dezvoltării Afacerilor.

La revederea de 10 ani, le-a mărturisit colegilor de liceu că, deși s-a pregătit în domeniul economic, trăiește din muzică, iar cântecul popular rămâne marea ei pasiune.

Maria Mihali: "Am făcut Facultatea de Business, dar nu era ceea ce îmi doream. Muzica e o meserie plină de satisfacții."

Chiar anul acesta, când a împlinit 30 de ani, Maria Mihali a reușit să-și împlinească cel mai mare vis, după cum le-a povestit fanilor pe rețelele sociale. A absolvit și cea de-a doua facultate, Universitatea Națională de Muzică București.

"Am susținut prezentarea tezei de licență cu titlul «Muzică de nuntă din Maramureș: Săpânța, Borșa, Baia Mare». Lucrarea, pe lângă paginile scrise, conține luni de muncă, documentare, dar și multă voință, pe care am încercat să o dezvolt continuu pentru a putea rămâne concentrată la drum.

Totuși, nicio idee nu putea prinde contur dacă nu exista în inima mea iubirea pentru Maramureș, locul unde m-am născut, am cântat și care mi-a oferit cele mai frumoase valori, mai ales din punct de vedere muzical. Voi vorbi toată viața despre cât este de minunat și unic acest colț al României!"

Alexandru Nazare și Maria Mihali formează un cuplu de mai mulți ani, însă au ales să păstreze discreția asupra vieții lor personale.

Cei doi au început să apară împreună mai des la evenimente începând din 2024, iar anul trecut s-au logodit.

Alexandru Nazare s-a născut la 25 iunie 1980, în Onești, județul Bacău.