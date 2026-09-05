Ar susține AUR un Guvern Nazare? Petrișor Peiu: „El personal e un om decent, dar niciun om nu poate să facă minuni”

Liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu. Sursa foto: Hepta

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat sâmbătă, la Antena 3 CNN, că Alexandru Nazare, unul dintre numele vehiculate pentru funcția de premier, este „un om decent”, dar nu poate face „minuni” singur, iar succesul unui viitor guvern depinde de partidele care vor face parte din acesta. Astfel, Peiu a declarat din nou că AUR nu va vota un guvern din care nu face parte și i-a sfătuit pe social-democrați să nu încerce să „cumpere la bucată parlamentari”. „AUR este singurul partid care poate să garanteze un viitor mandat oricărui parlamentar”, a mai spus Peiu.

Întrebat dacă un potențial guvern Nazare ar putea scoate România din criza politică, Petrișor Peiu a declarat: „El personal, este un om decent, dar niciun om nu poate să facă minuni. E nevoie de un guvern instalat așa cum trebuie și, repet, depinde de ce este în spatele acelui guvern. Domnul Neazare un om. Dacă în spatele lui este un program de guvernare similar cu cel care a fost până acum al domnului Bolojan și o echipă de miniștri în mare parte identică cu cea de până acum, nu va avea succes”.

De asemenea, liderul senatorilor AUR i-a sfătuit pe social-democrați să nu încerce să „cumpere la bucată” parlamentari pentru a forma o majoritate.

„Deci, important este ca PSD-ul să înțeleagă un lucru simplu: AUR este un partid la fel ca și PSD, cu aceleași, cu același tip de organizare, cu același tip de luarea deciziilor. Și atâta timp cât PSD vrea să aibă un dialog instituțional cu partidul AUR este foarte bine. Dacă vor merge pe ideea că se duc și discută cu câte un parlamentar sau doi și le promit acelora nu știu ce, luna de pe cer, în schimbul unor voturi, vor pierde.

Pentru că nu înțeleg un lucru simplu. Astăzi, dacă suntem realiști și ne uităm la sondajele de opinie, AUR este singurul partid care poate să garanteze un viitor mandat oricărui parlamentar. PSD-ul nu are ce să dea acelor parlamentari mai mult decât îi dă AUR care îi dă un viitor mandat și perspectiva de a fi la guvernare”, a spus Peiu.

Senatorul AUR a adăugat că orice negociere între PSD și AUR trebuie să fie bazată „pe respect reciproc”. Petrișor Peiu a adăugat că partidul are în continuare o linie roșie: nu va vota un guvern din care nu face pare.

„Dacă va merge și acea negociere va fi bazată pe respect reciproc și pe înțelegerea faptului că un partid nu poate să voteze un guvern în care nu este parte, atunci, mă rog, va fi o discuție normală. Nu pot să anticipez eu rezultatul. Dar încă o dată trebuie să înțeleagă normalitatea și un lucru mai vreau să spun că societății noastre nu i-ar face deloc bine să avem parlamentari care să poată fi cumpărați la bucată. Un astfel de fenomen întotdeauna se întoarce împotriva celui care l-a declanșat. Vezi cazul Traian Băsescu cu mulți parlamentari pe care i-a desprins din diverse partide, toată chestiunea s-a întors împotriva lui în 2012”, a spus liderul senatorilor AUR.

De asemenea, Petrișor Peiu a speculat și că există o apropiere „din ce în ce mai mare” între PSD și președintele Nicușor Dan.

„Eu cred că între Nicușor Dan și PSD este o apropiere din ce în ce mai mare. Sper ca totuși PSD-ul să nu aibă voința totală subordonată voinței domnului Dan, pentru că până la urmă obiectivele pe termen lung sunt distincte ale celor două entități, dar deocamdată constat o aliniere din ce în ce mai apropiată a lui Nicușor Dan cu PSD”, a spus Peiu.

Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier, iar la Cotroceni este analizată în continuare varianta unui prim-ministru independent politic, au declarat surse pentru Antena 3 CNN. În negocierile politice, numele care rămân în joc sunt Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu.

Nicuşor Dan a purtat discuţii telefonice de „tatonare” cu liderii partidelor, cărora le-ar fi prezentat o nouă variantă de premier, un nume „surpriză”, care provine din afara partidelor şi care nu a fost până acum în dicuţiile politice, pentru a vedea dacă această propunere ar întruni majoritatea parlamentară necesară, potrivit surselor Antena3.ro.