AUR a prezentat un program de guvernare în oglindă cu cel al PSD. Peiu: „Al nostru e mai la firul ierbii”

Petrișor Peiu a comparat fiecare dintre propunerile anunțate de PSD cu cele ale AUR, ironizându-i în același timp pe social-democrați. Foto: Agerpres

După ce președintele PSD, Sorin Grindeanu, a prezentat 10 priorități pentru următorii doi ani, care trebuie incluse în programul de guvernare al viitorului guvern, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a anunțat că și partidul din care face parte are 10 propuneri, în oglindă cu cele ale social-democraților. Peiu a adăugat că cei din AUR nu știu „cuvinte atât de frumoase”, așa că propunerile partidului sunt mai concrete, „mai la firul ierbii”, relatează Agerpres.

Petrișor Peiu a comparat fiecare dintre propunerile anunțate de PSD cu cele ale AUR, ironizându-i în același timp pe social-democrați pentru „cuvintele frumoase” și „imaginație”. Liderul senatorilor AUR a spus că propunerile partidului sunt „mai concrete”.

„Noi ne-am propus astăzi, printre altele, să oferim și un răspuns cerințelor PSD privind așa-numitele priorități pentru România. Prima prioritate: refacerea sistemului energetic și valorificarea resurselor. Propunerile domniei sale sunt să facă un audit, să elaboreze un calendar (...), să facă un inventar.

Noi propunem mai la firul ierbii, așa, mai concret: oprirea decarbonizării, finalizarea centralei de la Iernut, construirea centralei de la Turceni, construirea hidrocentralelor cu acumulare (...) Tarnița-Lăpuștești, Porțile de Fier Bicaz și finalizarea inelului național de 400 de kilovolți.

A doua prioritate anunțată de PSD - Securitatea națională, Apărarea și industria de profil. PSD propune un portofoliu de companii românești, adică tot un inventar, un program și niște condiții.

Noi avem propuneri mai concrete. Prima dintre ele - desecretizarea contractelor semnate cu banii din SAFE. În al doilea rând, asigurarea a minim 50% din ceea ce prevăd acele contracte prin componentă națională și, în al treilea rând, renegocierea contractelor acolo unde este cazul”, a declarat Peiu.

Liderul senatorilor AUR a continuat. În ceea ce privește reindustrializarea capitalului productiv”, el a spus că PSD propune harta capacităților productive, alte programe, scheme și operaționalizarea Băncii de Investiții și Dezvoltare, „operaționalizare pe care România o face de cinci ani”, în timp ce AUR vrea prețuri „decente” la energie, ajutor de stat pentru plata certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit comunicatului AUR.



În ceea ce privește colectarea corectă, combaterea fraudei și disciplina bugetară, el a arătat că PSD vorbește de integrare, elaborarea unor ținte, mult control pe firme și un inventar serios. „Noi propunem iarăși chestiuni mai simple: revenirea la TVA de 19% cotă standard, 9% cotă redusă, impozit pe dividende de 8%, prag la micro-întreprinderi de 500.000 de euro și cota pentru întreprinderii 1,25% din cifra de afaceri, limitarea controalelor și taxarea inversă în cazul TVA”, a adăugat Petrișor Peiu.



În cazul reformei statului și a serviciilor publice, el amintește că PSD vrea un audit, un portal public și interoperabilitate, în timp ce AUR dorește 300 de parlamentari, guvern cu 10 ministere, maxim 50 de secretari de stat, maxim 20 de agenții și autorități, reducerea birocrației și dereglementare.



„Muncă, venituri, coeziune socială și demografie. PSD propune mecanisme de corelare, extinderea negocierii colective și cont individual de competențe. Noi nu știm cuvinte atât de frumoase și propunem indexarea pensiilor, CASS încasat la numărul efectiv de ore lucrate, stimularea muncii, anularea CASS pentru mame, veterani, foști deținuți politici.

Educație, sănătate, competențe și cercetare - PSD propune un program de alfabetizare, învățământ dual, în condițiile în care PSD-ul a desființat școlile profesionale, și rețea de prevenție. Noi, iarăși mai puțin lipsiți de imaginație, propunem păstrarea examenului național de capacitate, generalizarea mesei calde în învățământul primar și gimnazial, spitale noi, ambulatorii și institute naționale, credit fiscal pentru finanțarea cercetării”, a mai spus senatorul AUR.



La capitolul agricultură, alimente românești și irigații, pe lista PSD se regăsesc un inventar, programe și trasabilitate, a spus Peiu. „Atenție, toate propunerile PSD pentru doi ani. (...) Noi propunem irigații, finanțarea centrelor de colectare, controlul epidemiilor și ferme de reproducție”.



„Infrastructură și investiții strategice - PSD propune iarăși audit, pregătirea planului național, liste scurte. Noi - finalizarea Coridorului 4 European de Cale Ferată, electrificarea a 1.000 de km cale ferată, dublarea liniei Constanța - Mangalia și a liniei Cluj-Napoca - Episcopia Bihorului, investiția hidrotehnică Bala, ca să avem și centrală nucleară, finalizarea A0, centura Bucureștiului A1, A7 și A8”, a mai arătat el.



Pentru „România Europeană și Euroatlantică”, AUR va solicita „renegocierea programelor care ne-au făcut atâta rău - în primul rând, politica de tip Green Deal și, în al doilea rând, renegocierea împrumuturilor cu Uniunea Europeană, Peiu comparând cu ideile PSD: 'harta capacităților, alte programe, nu știm care altele, scheme și operaționalizarea BID, iarăși e aceeași”.