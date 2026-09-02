George Simion anunță ca AUR va vota doar un guvern din care face parte și respinge varianta Nazare - premier

George Simion, preşedintele AUR. Sursa foto: Agerpres

Liderul AUR, George Simion, a declarat miercuri, la Parlament, că formațiunea sa nu va vota niciun guvern din care formațiunea sa nu va face parte.

„Sunt 120 de zile de când România nu are guvern stabil, lucru fără precedent. Constituția României prevede modalitățile prin care românii sunt lăsați să decidă asupra configurației Guvernului (...)

Există multe speculații – că se va vota un guvern, se va găsi o majoritate care să voteze un guvern minoritar care apoi să satisfacă anumite interese. Lucrul acesta nu se va face cu implicarea AUR. Nu va fi instalat niciun guvern cu voturile AUR fără ca AUR să participe la guvernare.

AUR nu este PNL, îl avertizez pe Nicușor Dan. Decizia AUR este clară – dacă vrem să ieșim din criză, avem nevoie de o majoritate stabilă și de un guvern pe următorii 4 ani. Orice guvern este instalat acum, nu va face decât să adâncească criza și nu va face viața românilor mai bună. Nu este nicio diferență între guvernul demis de noi, guvernul Bolojan, și surogate de guvern.

Simion anticipează că nu se va forma o majoritate pentru noul guvern

Nicușor Dan încalcă Constituția. La consultărle formale sau informale, nu trebuia să excludă niciun partid politic la consultările informale sau formale.

Nicusor Dan în continuare exclude AUR și jignește un numar important dintre cetatenii Romaniei. Iar la consultările formale care au avut loc până acum, numele vehiculate înainte și în prezent pentru poziția de premier nu au fost pronunțate de către participanții la consultări. Niciun partid nu a propus numele lui Tomac, Vestea sau Nazare.

Normal, constituțional, legal, democratic din partea lui Nicușor Dan era, dacă poziția lui este de a exclude propunerile AUR, să aleagă unul dintre cei doi premieri propuși la momentul respectiv, la momentul celei de-a doua consultări la care am participat: fie Sorin Grindeanu, fie Siegfried Mureșan. La fel de normal era din partea lui Ilie Bolojan să plece. Odata ce a fost demis, să nu se agațe de scaun.

Este 2 septembrie. Domnul Bolojan poate pleca. Unul dintre miniștri sau unul dintre vicepremieri poate să-i ia locul ca interimar până ajungem la alegeri. Pentru că în mod clar nu există o majoritate, iar lucrul ăsta se va vedea și la votul care, oricât ar vrea Nicușor Dan, să-l întârzie - iar noi ne dorim să fie cât mai rapid - tot îl vom avea aici, în Parlament. Așa că (...) trebuie să ne întoarcem cât mai repede la urne”, a spus el.

Surse: Nicușor Dan amână desemnarea unui candidat pentru funcția de premier

Președintele Nicușor Dan nu se grăbește să facă o nouă desemnare pentru funcția de premier, iar la Cotroceni este analizată în continuare varianta unui prim-ministru independent politic, au declarat surse Antena 3 CNN. O nouă rundă de consultări ar putea avea loc spre finalul săptămânii. Abia după aceea ar putea veni și nominalizarea. În negocierile politice, numele care rămân în joc sunt Alexandru Nazare și Sorin Grindeanu.

Potrivit surselor Antena 3 CNN de la Cotroceni, președintele și-ar dori un premier independent, iar dacă va decide să convoace consultări, la ele vor fi chemate toate partidele. Deocamdată nu există nici o dată stabilită, nici o variantă definitivă. Este luat în calcul inclusiv scenariul în care Nicușor Dan face, pur și simplu, o desemnare, iar candidatul la funcția de premier și partidele sunt apoi lăsate să strângă în Parlament cele 233 de voturi necesare pentru învestire.

Două dintre numele vehiculate anterior nu mai sunt în calcul, potrivit acelorași surse: Dragoș Burnete și Eugen Tomac. În cazul lui Alexandru Nazare, lucrurile nu sunt încă tranșate.

De cealaltă parte, PSD îl are în continuare candidat pe Sorin Grindeanu și a decis, luni, că vrea să participe la viitoarea guvernare, chiar dacă premierul va fi un independent politic. Social-democrații au stabilit, totodată, că nu vor vota un guvern din care formațiunea lor nu face parte.

Liderul formațiunii recunoaște că partidul său nu are, singur, majoritatea necesară. „Nu sunt în situaţia de a prezenta preşedintelui 233 de voturi”, a spus Sorin Grindeanu. Și el a anticipat că, după o eventuală desemnare, va reveni candidatului la funcția de premier sarcina să-și construiască majoritatea.