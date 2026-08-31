PSD propune un acord politic cu 10 priorități pentru următorii doi ani. Grindeanu: „E baza pentru programul de guvernare”

Președintele PSD Sorin Grindeanu. Foto: INQUAM Photos/Mălina Norocea

Partidul Social Democrat propune formaţiunilor politice care doresc să contribuie la formarea unei majorităţi parlamentare un acord politic cu 10 priorităţi pentru următorii doi ani, a anunţat, luni, preşedintele PSD, Sorin Grindeanu.

Liderul social-democrat a precizat, la finalul şedinţei conducerii PSD desfăşurate la Sinaia, că partidul condiţionează susţinerea unui viitor Guvern de adoptarea unor măsuri concrete pentru populaţie şi economie.

"Partidul Social Democrat susţine un guvern doar dacă programul de guvernare conţine măsuri concrete pentru oameni, economie, investiţii şi fonduri europene. PSD va negocia mai întâi obiectivele. Abia după aceste priorităţi, dacă aceste priorităţi sunt acceptate, se poate discuta despre formule politice, funcţii sau împărţirea responsabilităţilor guvernamentale. Prin urmare, PSD propune partidelor politice care vor să participe la degajarea unei majorităţi parlamentare un acord politic cu 10 priorităţi pentru următorii doi ani. Acordul constituie baza pentru programul de guvernare", a declarat Grindeanu la finalul unei şedinţe a conducerii PSD care a avut loc la Sinaia, potrivit Agerpres.

Potrivit acestuia, priorităţile propuse de PSD pentru "construcţia României" sunt: dezvoltarea energiei şi valorificarea resurselor naturale; apărarea românilor prin modernizarea industriei naţionale; reindustrializarea şi finanţarea producţiei româneşti; îmbunătăţirea colectării veniturilor înaintea introducerii unor noi taxe; munca plătită pe măsura productivităţii; îmbunătăţirea sistemelor de educaţie şi sănătate; hrană românească, irigaţii şi dezvoltare rurală; investiţii strategice urmărite transparent; apărarea interesului naţional apărat în UE şi NATO.

El a menţionat că fiecare euro din programul SAFE trebuie să se reflecte în capacitatea industrială a ţării.

"Lucrurile acestea nu sunt negociabile. Condiţiile PSD pentru acest acord politic - şi anume fiecare măsură trebuie să aibă finanţarea identificată, trebuie să aibă un termen, trebuie să aibă o instituţie responsabilă şi trebuie să aibă un indicator public. Priorităţile trebuie evaluate după primele 100 de zile, pe fiecare domeniu în parte, cu un termen final de evaluare. Orientarea constituţională europeană şi transatlantică a României nu se negociază", a spus Grindeanu.

Preşedintele PSD a adăugat că orice încălcare a acordului ar urma să fie notificată în scris, evaluată tehnic şi să primească un termen de 15 zile pentru remediere.

"Mesajul nostru este simplu, sigur că acest acord este mult mai larg, detaliat. (...), dar mesajul nostru este simplu - şi anume că România are nevoie de un guvern care să oprească austeritatea, să protejeze veniturile românilor, să susţină producţia românească şi să atragă fiecare euro disponibil pentru dezvoltare. Iar PSD este pregătit să-şi asume responsabilitatea, dar responsabilitatea înseamnă program, termene, finanţare şi respectarea interesului naţional", a transmis Grindeanu.