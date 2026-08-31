Grindeanu: Evident că îmi asum funcţia de prim-ministru, însă preşedintele e cel care face desemnarea

Președintele PSD, Sorin Grindeanu. Foto: Agerpres

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni, la Sinaia, că el îşi asumă funcţia de prim-ministru, însă preşedintele e cel care face desemnarea.

„Propunerea PSD pentru funcția de prim-ministru este luată de acum trei luni. Nu s-a schimbat nimic. Noi nu ne schimbăm deciziile după cum bate vântul. Evident că îmi asum funcția de prim-ministru. Însă vă reamintesc că președintele e cel care face desemnarea. În funcție de asta vor exista discuțiile politice necesare”, a spus liderul PSD, după ședința conducerii.

„Variantele sunt fie guvern minoritar PSD, fie un guvern în jurul PSD. Spre deosebire de alţii, care confundă guvernul cu o primărie, eu ştiu ce înseamnă să fii premier. Am avut în acele şase luni, dacă adun şi cele şase luni ale lui Tudose, am avut în acel an, în 2017, o creştere economică de 7% şi un deficit de sub 3%”, a mai spus Grindeanu.

Liderul PSD spune că e nevoie de un guvern cât mai repede.

„Eu mi-aş dori să avem un guvern atunci când, după 15 septembrie, cred că a mai rămas Standard and Poors. Oricum, în jumătatea lunii septembrie ar fi bine să avem un guvern cu puteri depline, astfel încât partenerii de dialog să fie unii legitimaţi, unii daţi de un vot al Parlamentului. Deci, da, mi-aş dori să avem un guvern până în 15 septembrie.”