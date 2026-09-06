Un tată a condus 140 de kilometri fără să-și dea seama că și-a uitat fiul de 10 ani la o benzinărie. Până a fost oprit de poliție

1 minut de citit Publicat la 10:00 06 Sep 2026 Modificat la 10:00 06 Sep 2026

Copilul a coborât din mașină, însă ceilalți pasageri nu și-au dat seama că acesta nu s-a mai urcat la loc. Foto: Getty Images

Un tată din Spania a plecat de la o benzinărie fără să-și dea seama că fiul său de 10 ani nu mai era în mașină. Bărbatul a condus aproximativ 140 de kilometri până când poliția l-a oprit și i-a spus ce se întâmplase.

Incidentul a avut loc duminică seara, în jurul orei 20:30, la o stație de alimentare de pe autostrada A-66, în apropierea localității Aldea del Cano, provincia Cáceres.

Băiatul călătorea împreună cu tatăl său, un prieten al acestuia și fratele lui în vârstă de 7 ani. Potrivit imaginilor surprinse de camerele de supraveghere ale benzinăriei, copilul a coborât din mașină, însă ceilalți pasageri nu și-au dat seama că acesta nu s-a mai urcat la loc.

Mașina și-a continuat drumul, în timp ce băiatul a rămas singur în stația de alimentare.

Un angajat al benzinăriei a observat situația și a alertat poliția. După ce autoritățile au aflat că autoturismul se deplasa spre nord, au început să-l caute.

Agenții au reușit să identifice mașina în jurul orei 23:00, pe A-66, în apropiere de Hervás. Între timp, autoturismul parcursese aproximativ 140 de kilometri de la benzinăria unde rămăsese copilul.

Băiatul a rămas în grija agenților până când a putut fi preluat din nou de familia sa.

Reprezentanții Guardia Civil au atras atenția asupra unui detaliu simplu, dar important, mai ales atunci când într-o călătorie sunt implicați copii.

„Este important ca, înainte de a porni din nou la drum, să verificăm că toți pasagerii s-au urcat în mașină, mai ales atunci când călătorim cu copii”, au transmis autoritățile.