În Spania, autoritățile oferă gratuit un sat cu 12 case, cu o singură condiție. Pe aici trecea odată celebrul Camino Real a Castilla

1 minut de citit Publicat la 15:02 07 Sep 2026 Modificat la 15:06 07 Sep 2026

Satul are 12 case și este oferit în mod gratuit de autorități FOTO: aldeasabandonadas.com

Un mic sat spaniol din Galicia, care are doar 12 case, este oferit în mod gratuit de către autorități unei persoane dispuse să îndeplinească o singură condiție. Totuși, noul proprietar va trebui să plătească, totuși, taxele aferente transferului, însă acestea ar fi modice.

Un anunț cu o ofertă ieșită din comun publicat pe portalul imobiliar Aldeas Abandonadas a stârnit mare intereres. Un sătuc cu 12 case este scos la vânzare cu zero euro, dar oferta este adresată celor dispuși să-și schimbe radical viața și să înceapă un nou proiect în zona rurală a Galiciei, potrivit El Espanol.

12 case de renovat și un teren de 15.000 mp

Satul se află în regiunea O Ribeiro, afectată grav de depopulare, care acum caută o a doua șansă, alături de cineva dispus să-i redea viața.

Complexul este format din 12 locuințe care necesită renovare, dintre care patru au și un etaj, iar terenul are o suprafață de aproximativ 15.000 de metri pătrați.

Considerat de o „mare valoare etnografică”, satul a fost cânva un important centru de comunicații și de tranzit pentru călători, ceea ce îi conferea un dinamism economic și cultural și „o vitalitate neobișnuită”.

Prin acest sat trecea vechiul „Drum Regal către Castilia” (Camino Real a Castilla), o rută de trecere de mare importanță.

Cu toate acestea, construirea barajului Frieira, în anii 1950, și creșterea ulterioară a nivelului apei au făcut ca satul să fie abandonat treptat. În timp, întregul ansamblu a ajuns în proprietatea companiei Unión Fenosa.

Un sat cu multiple posibilități

În prezent, satul este complet abandonat, deși păstrează încă importante vestigii ale trecutului său, precum ruinele unor vechi case din piatră, fântâni și poduri.

„Se propune reabilitarea lui pentru a crea un sat ecologic sau o nouă exploatație turistică și de agrement”, se precizează în anunț.

În prezent, satul aparține administrației locale, iar prețul de vânzare este „de 0 euro”. Singurele costuri care trebuie suportate sunt onorariile profesionale pentru gestionarea tranzacției.