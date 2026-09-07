O țară cu monedă specială vrea să renunțe total la dolarul american, dar tocmai a primit un avertisment de la Banca Mondială

Zimbabwe își propune să renunțe complet la folosirea dolarului american pentru tranzacțiile interne până în 2030. FOTO: Getty Images

Zimbabwe își propune să renunțe complet la folosirea dolarului american pentru tranzacțiile interne până în 2030 și să folosească exclusiv noua monedă, ZiG. Banca Mondială avertizează însă că o renunțare prea rapidă la dolar, înainte ca populația să capete încredere în moneda locală, ar putea provoca ieșiri de capital și ar putea afecta stabilitatea economică a țării, scrie Insider Africa.

Zimbabwe a primit un avertisment ferm din partea Băncii Mondiale în legătură cu strategia sa de eliminare completă a dolarului american din economie.

Potrivit instituției financiare internaționale, planul Zimbabwe de a renunța rapid la utilizarea dolarului în economia internă ar putea duce la ieșiri de capital și ar putea afecta stabilitatea economică.

Zimbabwe mai are câțiva ani până când intenționează să se bazeze în totalitate pe noua sa monedă, ZiG, pentru tranzacțiile interne.

Zimbabwe și-a propus ca, până în 2030, tranzacțiile interne să fie făcute exclusiv în moneda ZiG, fără utilizarea valutelor străine. Banca Mondială avertizează însă că termenul ar putea fi prea ambițios dacă populația nu va avea suficientă încredere în noua monedă.

"Obiectivul guvernului de a trece la un sistem bazat exclusiv pe moneda ZiG implică riscul unei dedolarizări premature", a transmis Banca Mondială. "Forțarea unei astfel de schimbări înainte ca încrederea în moneda locală să fie consolidată poate declanșa ieșiri de capital, poate mări diferențele dintre cursul oficial și cel de pe piața paralelă și poate anula progresele obținute în stabilizarea economiei", a adăugat instituția.

În același timp, Banca Mondială a transmis că Zimbabwe și-ar putea îmbunătăți accesul la împrumuturi externe pe măsură ce colaborează cu creditorii multilaterali pentru rezolvarea restanțelor acumulate de-a lungul anilor și restructurarea datoriei, potrivit Bulawayo24.

Țara a fost în mare parte exclusă de pe piețele internaționale de credit din 1999, când a intrat în incapacitate de plată.

Franța și Regatul Unit au convenit recent să coprezideze o platformă destinată sprijinirii eforturilor Zimbabwe de restructurare a miliardelor de dolari pe care țara le datorează creditorilor.

În aprilie 2024, Banca Rezervelor din Zimbabwe a lansat o nouă monedă susținută de aur, numită ZiG, cu scopul de a stabiliza economia și de a proteja populația de fluctuațiile valutare și de inflația foarte ridicată.

Noua monedă susținută de aur, denumită ZiG, de la "Zimbabwe Gold", a fost introdusă de guvernatorul Băncii Centrale, John Mushayavanhu. Mushayavanhu a anunțat că banca intenționează să elimine treptat dolarul zimbabwean, cunoscut și sub denumirea de dolar RTGS, și să facă tranziția către moneda Zimbabwe Gold (ZiG), susținută de aur.

El a spus că dolarul RTGS își pierduse aproximativ trei sferturi din valoare de la începutul anului și că populația urma să aibă la dispoziție 21 de zile pentru a schimba bancnotele existente în noua monedă. La câțiva ani de la lansarea noii monede, banca centrală a început să introducă bancnote redesenate pentru noul mijloc legal de plată.

În martie 2026, Banca Rezervelor din Zimbabwe a introdus o nouă serie de bancnote Zimbabwe Gold (ZiG), inclusiv bancnotele de 10, 20 și 50 ZiG, care urmau să intre în circulație la 7 aprilie 2026. Bancnotele prezintă imagini cu cele cinci mari animale sălbatice emblematice ale Africii, o alegere de design menită să ofere monedei o identitate națională clară.