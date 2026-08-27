Zimbabwe a limitat exporturile de litiu brut, dar China primește încă 300.000 de tone, în plină cursă pentru resursele Africii

Minereu de spodumen de litiu. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Compania minieră chineză Sinomine Resource Group a anunțat recent că a obținut o cotă suplimentară de export de 300.000 de tone metrice pentru concentratul de litiu din Zimbabwe, în contextul eforturilor acestei țări africane de a limita exporturile de litiu neprocesat.

Compania a făcut acest anunț în raportul său semestrial, în care a precizat că a primit prima tranșă de 200.000 de tone în luna aprilie. Această cotă suplimentară este acordată în timp ce Zimbabwe își pune în aplicare planurile de limitare a exporturilor de concentrate de litiu din țară, potrivit Business Insider Africa.

Țara cu cele mai mari rezerve de litiu din Africa

Zimbabwe, care deține cele mai mari rezerve de litiu din Africa, și-a intensificat în ultimele luni eforturile de a obține mai multă valoare din resursele sale naturale.

În acest scop, țara din Africa de Sud a suspendat în februarie exporturile de concentrate de litiu brut, invocând acuzații de administrare defectuoasă la nivel guvernamental și scurgeri de informații.

Deși decizia a fost luată rapid, Zimbabwe își anunțase deja intenția, în 2025, de a interzice exporturile de concentrate de litiu începând din ianuarie 2027.

În aprilie, Zimbabwe a exportat primul său transport de sulfat de litiu, un produs intermediar cu valoare mai mare obținut din acest mineral, de la mina Arcadia, situată în apropiere de Harare.

Înainte de acest moment important, cea mai mare parte a litiului din țară era exportată sub formă de concentrat de spodumen, ceea ce însemna că o mare parte din valoarea adăugată prin procesare era obținută în străinătate.

În aceeași lună, care este și perioada în care Sinomine a primit o cotă suplimentară de 200.000 de tone de concentrat de litiu, Zimbabwe a introdus condiții stricte pentru reluarea exporturilor de concentrate de litiu.

Ministerul Minelor le-a transmis producătorilor că exporturile de concentrate de litiu vor fi de acum înainte supuse unor cote obligatorii și că firmele trebuie să se angajeze să construiască unități de procesare pe plan intern înainte ca transporturile să poată fi reluate.

El a precizat că aceste cote de export vor fi comunicate individual producătorilor, în timp ce o taxă de export de 10% va rămâne în vigoare până în ianuarie 2027, când se va aplica interdicția privind transporturile de concentrate neprocesate.

Până în iunie 2026, producătorii de litiu din Zimbabwe au declarat că au nevoie de mai mult timp pentru a construi facilitățile de procesare înainte de intrarea în vigoare a interdicției planificate privind exporturile de concentrate de litiu, evidențiind dificultățile cu care se confruntă țara în încercarea de a urca în lanțul global de aprovizionare cu materiale pentru baterii.

Investiție de 500 de milioane de dolari într-o unitate de procesare a sulfatului de litiu

Având în vedere noua direcție adoptată de Zimbabwe în ceea ce privește propriile resurse, compania Sinomine, prin Bikita Minerals, s-a angajat să investească aproximativ 500 de milioane de dolari americani în dezvoltarea unor facilități pentru procesarea sulfatului de litiu.

Cu toate acestea, compania a indicat în raportul său că aprovizionarea cu concentrat de litiu de la Bikita s-a normalizat după perturbările înregistrate între februarie și aprilie, satisfăcând astfel necesarul de materie primă pentru operațiunile sale de topire din China.

Cele două operațiuni ale Sinomine de la Bikita au împreună o capacitate potențială de 600.000 de tone metrice, constând atât în concentrat de spodumen, principala materie primă utilizată în instalațiile de procesare a litiului, cât și în concentrat de petalit, un mineral secundar care conține litiu.

Potrivit declarațiilor oficiale ale Sinomine, o modernizare tehnologică este așteptată să crească capacitatea anuală de producție de concentrat de spodumen a minei Bikita la 400.000 de tone metrice.

În plus, Sinomine a raportat că lucrările de construcție la o instalație de procesare a sulfatului de litiu de la Bikita sunt în desfășurare. Unitatea este proiectată să aibă o producție anuală de 100.000 de tone metrice și ar urma să fie finalizată la jumătatea anului 2027.