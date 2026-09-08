Procurorul general al Ucrainei a demisionat după ce biroul său a fost percheziționat în urma unui scandal uriaș de corupție

Kravcenko a declarat luni seara că și-a înaintat demisia președintelui Volodimir Zelenski. FOTO: Profimedia Images

Procurorul general al Ucrainei, Ruslan Kravcenko, și-a anunțat demisia, după ce biroul său a fost percheziționat în cadrul unei anchete privind o presupusă rețea care ar fi protejat centre de apeluri frauduloase. Kravcenko susține în continuare că nu a fost implicat în presupusa schemă, potrivit The Kyiv Independent.

Kravcenko a declarat luni seara că și-a înaintat demisia președintelui Volodimir Zelenski și Parlamentului.

„Aceasta este o decizie politică. Și am luat-o în mod conștient”, a anunțat Kravcenko. „Nu vreau ca funcția de procuror general să fie folosită ca instrument într-o confruntare politică”, a adăugat el.

Kravcenko a declarat că poziția sa cu privire la acuzațiile care îi sunt aduse rămâne neschimbată, susținând că nu a fost implicat în presupusa schemă.

În anunțul privind demisia sa, Kravcenko le-a mulțumit, de asemenea, procurorilor care își desfășoară activitatea în întreaga țară.

„Le mulțumesc colegilor mei care își îndeplinesc cu onestitate munca. Celor care reprezintă procuratura în instanță, lucrează cu victimele, documentează crimele Rusiei și apără interesele statului”, a declarat Kravcenko.

Anunțul reprezintă o schimbare de poziție, după ce Kravcenko a declarat inițial că nu intenționează să demisioneze în contextul unei anchete privind o presupusă rețea de protecție care ar fi implicat centre de apeluri frauduloase și oficiali de rang înalt din cadrul Procuraturii Generale.

Biroul Național Anticorupție al Ucrainei (NABU) și Parchetul Specializat Anticorupție (SAPO) au anunțat pe 5 septembrie că au descoperit o presupusă organizație criminală condusă de un oficial de rang înalt din cadrul Procuraturii Generale, care ar fi protejat centre de apeluri frauduloase și ar fi spălat milioane de hrivne.

NABU l-a reținut pe Serhii Kropyva, adjunctul șefului departamentului de cooperare internațională al Procuraturii Generale, în legătură cu acest caz. Curtea Supremă Anticorupție din Ucraina a decis pe 7 septembrie arestarea preventivă a lui Kropyva până pe 2 noiembrie și a stabilit o cauțiune de 120 de milioane de hrivne (2,7 milioane de dolari).

Înregistrările publicate de NABU fac, de asemenea, referire la o persoană identificată drept „șeful”, care ar fi protejat gruparea și al cărei patronimic este Andriiovych și care a condus anterior Serviciul Fiscal de Stat, detalii care corespund lui Kravcenko. NABU nu l-a identificat public pe Kravcenko drept suspect în acest caz.

Kravcenko, al cărui birou a fost percheziționat în cadrul anchetei, a negat orice implicare pe 6 septembrie, afirmând că nu a cerut niciodată nimănui să protejeze activitatea centrelor de apeluri ilegale și că nu și-a folosit funcția pentru a le proteja.