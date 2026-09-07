China a introdus nanobule pe o suprafață de 3.300 de metri pătrați din Lacul Taihu. Ce s-a întâmplat după 20 de zile

Imagine din 19 august 2026 cu zona pitorească Yuantouzhu de pe Lacul Taihu, provincia Jiangsu, China. Sursa foto: Getty Images

China a testat o tehnologie cu nanobule într-o zonă de 3.300 de metri pătrați a Lacului Taihu. În 20 de zile, un indicator important al prezenței cianobacteriilor a scăzut cu aproape 90%, iar concentrația de azot amoniacal a scăzut drastic, transmite The Times of India.

Un experiment de teren, care a utilizat un sistem de tratare cu nanobule în două etape pe o suprafață de 3.300 de metri pătrați din lacul Taihu, aflat în estul Chinei, a redus cu aproape 90% un indicator-cheie al nivelului de cianobacterii toxice, ştiute şi sub denumirea de "alge verzi-albastre", într-un interval de 20 de zile.

Publicat în revista Environmental Research și indexat în PubMed, studiul descrie un proiect de restaurare in situ, care vizează controlul înfloririlor algale nocive și îmbunătățirea transparenței apei într-unul dintre cele mai mari lacuri cu apă dulce din China.

Tratamentul a combinat cavitația hidrodinamică cu nanobule de ozon într-o zonă de testare semi-închisă. Monitorizarea calității apei a indicat că nivelul de clorofilă, un indicator-cheie al concentrației de cianobacterii, a scăzut cu 89,8% pe parcursul testului de trei săptămâni.

Potrivit sursei citate, timp de decenii, Lacul Taihu este afectat de înfloriri masive de cianobacterii. Scurgerile provenite din agricultură, deversările industriale și apele uzate urbane din regiunea Deltei fluviului Yangtze au contribuit la agravarea acestei probleme.

Aceste înfloriri algale reduc nivelul de oxigen dizolvat, eliberează microcistine toxice și amenință sursele de apă potabilă pentru milioane de oameni din provinciile Jiangsu și Zhejiang.

Tratament fizic și chimic în două etape. Metodele tradiționale de tratare a apei poluate, precum utilizarea sulfatului de cupru sau îndepărtarea mecanică a algelor, pot fi dificil de aplicat pe suprafețe mari.



De asemenea, pot genera o poluare chimică suplimentară. Pentru a aborda aceste probleme, cercetătorii au folosit o platformă mobilă de tratare care generează bule de gaz foarte mici direct în apă. Nanobulele au dimensiuni mai mici de 200 de nanometri – sunt de peste 250 de ori mai mici decât grosimea unui fir de păr.

Spre deosebire de bulele mai mari, care se ridică rapid la suprafață și se sparg, nanobulele pot rămâne suspendate în apă timp de câteva săptămâni. Acest lucru permite gazelor să pătrundă mai eficient în apă și favorizează o serie de reacții fizice și chimice.

Prima etapă a folosit cavitația hidrodinamică, care creează forțe puternice în apă ce afectează celulele cianobacteriilor și le sparg veziculele gazoase. Acest lucru face ca algele să își piardă flotabilitatea și să se scufunde.

În cea de-a doua etapă au fost adăugate nanobule umplute cu ozon. Atunci când aceste bule se spărgeau, au produs radicali hidroxil care au descompus poluanții organici și toxinele algale reziduale, fără a adăuga substanțe chimice sintetice.

Probele de apă colectate în timpul testului de 20 de zile au arătat reduceri semnificative ale poluanților chimici și nutrienților în întreaga zonă tratată, cu o suprafață de 3.300 de metri pătrați.

Nivelurile de azot amoniacal au scăzut semnificativ, reducând unul dintre principalii factori care contribuie la eutrofizare și la înfloririle algale sezoniere repetate.

Lacul Taihu se află între provinciile Jiangsu și Zhejiang și se întinde pe o suprafață de peste 2.200 de kilometri pătrați. Bazinul său puțin adânc îl face deosebit de vulnerabil la înfloririle algale din timpul verii, asociate cu temperaturile ridicate.

Problema a atras atenția internațională în 2007, când o proliferare majoră de alge albastre-verzi a determinat orașul Wuxi să închidă o parte din sistemul municipal de alimentare cu apă.

De la criza din 2007, autoritățile regionale au cheltuit miliarde de yuani pentru restaurarea mediului. Printre măsurile luate s-au numărat îndepărtarea sedimentelor poluate, extinderea rețelelor de canalizare și introducerea unor limite mai stricte pentru deversările industriale.

Tehnologia nanobulelor reprezintă o orientare către metode mai precise și de înaltă tehnologie pentru gestionarea apelor poluate. Echipa de cercetare a declarat că utilizarea redusă de energie și transferul eficient al gazelor fac ca sistemele cu nanobule în două etape să fie potrivite pentru golfuri și afluenți de dimensiuni mai mari.