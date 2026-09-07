La Bruxelles se pregătește renunțarea la "opțiunea nucleară" contra Ungariei. Ce prevede articolul 7, folosit pentru Viktor Orban

Deputații europeni ar putea renunța la "opțiunea nucleară" contra Ungariei. FOTO: Getty Images

Parlamentul European analizează încheierea procedurii prevăzute de Articolul 7 împotriva Ungariei, considerată "opțiunea nucleară" a Uniunii Europene, care a fost lansată în 2018 din cauza îngrijorărilor privind respectarea valorilor europene în timpul guvernării lui Viktor Orban. O misiune de evaluare va merge în Ungaria în octombrie pentru a verifica progresele făcute de guvernul condus de Peter Magyar. O decizie finală este așteptată la începutul anului 2027, scrie Euronews.

Procedura, poate duce în ultimă instanță la suspendarea dreptului de vot al unui stat membru. În cazul Ungariei, Parlamentul European a invocat în 2018 probleme legate de independența justiției, corupție, libertatea presei, drepturile fundamentale, precum și drepturile minorităților și ale migranților.

Acum, guvernul lui Peter Magyar revizuiește mai multe legi adoptate în perioada în care Viktor Orban era premier. Schimbările au determinat Parlamentul European să analizeze dacă procedura mai este necesară, potrivit mai multor eurodeputați și oficiali europeni citați de Euronews.

"Ungaria a finalizat multe reforme care apropie țara de standardele UE. Mi se pare rezonabil ca procedura să se încheie în curând și sper că acest lucru se va întâmpla", a declarat un eurodeputat important din Partidul Popular European (PPE), cel mai mare grup politic din Parlamentul European.

PPE este una dintre forțele politice care susțin încheierea procedurii. Decizia ar putea reprezenta și o victorie politică pentru partidul Tisza, formațiunea condusă de Peter Magyar și afiliată PPE.

O misiune de evaluare este programată pentru sfârșitul lunii octombrie. Eurodeputații se vor întâlni cu reprezentanți ai instituțiilor, autorităților, organizațiilor neguvernamentale și altor părți interesate pentru a evalua situația statului de drept din Ungaria. După vizită, eurodeputații vor redacta un raport. Dacă vor concluziona că valorile europene nu mai sunt încălcate, este de așteptat să recomande încheierea procedurii. Unii oficiali ai Parlamentului European cred că acest lucru s-ar putea întâmpla chiar în decembrie.

Tineke Strik, eurodeputata olandeză care coordonează dosarul, estimează însă că raportul va fi finalizat la începutul lui 2027. "Există o întreagă listă de criterii pe care le vom evalua. Unul dintre ele este retragerea legii anti-LGBTI+", a declarat Tineke Strik pentru Euronews.

Este vorba despre o lege privind protecția minorilor care restricționează accesul copiilor la cărți, filme și alte materiale care prezintă sau promovează homosexualitatea, tranziția de gen ori ceea ce autoritățile ungare definesc drept o abatere de la sexul biologic. Guvernul ungar nu a abrogat până acum această lege și nici nu a anunțat că intenționează să o facă.

Pentru încheierea procedurii este necesar votul a două treimi dintre eurodeputați. Astfel, cel puțin 480 dintre cei 719 membri ai Parlamentului European trebuie să susțină decizia.

Grupurile de stânga, precum Verzii și Stânga Europeană, s-ar putea opune. În schimb, formațiunile conservatoare și de extremă dreapta sunt așteptate să susțină încheierea procedurii, considerând Articolul 7 o ingerință în politica internă a statelor membre. Conservatorii și Reformiștii Europeni, Patrioții pentru Europa și Europa Națiunilor Suverane au împreună aproape 200 de eurodeputați.

Cei 184 de eurodeputați ai PPE sunt așteptați să susțină încheierea procedurii. În aceste condiții, voturile grupurilor centriste Socialiștii și Democrații (S&D) și Renew Europe vor fi decisive. Cele două grupuri recunosc progresele făcute de Ungaria, dar cer o analiză completă a legislației.

Renew Europe va discuta situația la prima sa reuniune din noua sesiune parlamentară, programată săptămâna viitoare la Paris, a declarat eurodeputatul Sandro Gozi pentru Euronews. "Încheierea procedurii ar trebui să se bazeze pe schimbări reale. În caz contrar, vom crea impresia că este doar o decizie politică", a spus Gozi.

Articolul 7 a fost folosit doar de două ori în istoria Uniunii Europene: împotriva Poloniei, în 2017, la inițiativa Comisiei Europene, și împotriva Ungariei, în 2018, la inițiativa Parlamentului European. În niciunul dintre cazuri nu s-a ajuns la etapa sancțiunilor, care ar necesita sprijinul unanim al statelor membre pentru suspendarea dreptului de vot.

Procedura împotriva Poloniei a fost închisă în 2024, după ce o coaliție condusă de premierul Donald Tusk a înlocuit guvernul partidului Lege și Justiție (PiS) și a început să adopte măsuri pentru consolidarea independenței justiției, în conformitate cu solicitările Comisiei Europene.