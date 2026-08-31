Peter Magyar atacă dur Bruxelles-ul: „Există o lipsă de leadership. Trebuie să decidem dacă vrem doar să supraviețuim sau să câștigăm”

Premierul Ungariei, Peter Magyar. Foto: Getty Images

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a lansat un atac dur la adresa conducerii Uniunii Europene, acuzând Bruxelles-ul de lipsă de leadership și de o birocrație care „omoară inițiativele”. El spune că UE trebuie să decidă urgent dacă vrea doar „să supraviețuiască” sau să rămână competitivă în fața Chinei și a altor mari puteri.

Magyar a făcut declarațiile la Bled Strategic Forum, unde a participat la o discuție alături de Janez Jansa, Andrej Plenkovic și premierul ceh Andrej Babis, despre cooperarea regională și competitivitatea Europei.

„Ca să fiu sincer, există o lipsă de leadership politic în Uniunea Europeană”, a spus Magyar, criticând birocrația de la Bruxelles, despre care susține că blochează inițiativele. „Un membru al Consiliului European mi-a spus să nu mă ocup deloc de birocrație, să nu le răspund, pentru că vor ucide inițiativele. Le vor înghiți. Și nu este un semn bun. Cred că ar trebui să ne concentrăm din nou pe realitate”, a declarat premierul ungar, potrivit Euronews.

El a mai afirmat că, în timp ce Uniunea Europeană este preocupată de probleme instituționale, China avansează cu proiecte concrete și se pregătește să finanțeze centrale nucleare și fabrici de automobile în Europa.

„Există deja și la Bruxelles sentimentul că trebuie să schimbăm ceva și, în opinia mea, trebuie să decidem dacă Uniunea Europeană vrea doar să supraviețuiască sau să câștige”, a spus Magyar.

Magyar critică și amenzile impuse Ungariei pentru politica privind migrația

Premierul ungar, care face parte din aceeași familie politică europeană de centru-dreapta, PPE, ca președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen, a criticat și amenzile pe care Ungaria trebuie să le plătească din cauza politicii sale în domeniul migrației.

În 2024, Ungaria a fost sancționată cu o amendă de 200 de milioane de euro, la care se adaugă penalități zilnice, după ce guvernul condus atunci de Viktor Orban nu a pus în aplicare o hotărâre din 2020 a Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Instanța europeană stabilise că Ungaria a încălcat legislația UE pentru că nu le-a garantat solicitanților de azil dreptul la un tratament echitabil.

„Este destul de greu să le explici ungurilor de ce Ungaria este tratată atât de nedrept la Bruxelles în aceste chestiuni”, a spus Magyar. „Avem o hotărâre judecătorească, trebuie să plătim un milion de euro pe zi doar pentru că apărăm frontierele comune ale Europei. Nu este corect și nimeni nu este pregătit să rezolve această problemă”, a adăugat el.

În timpul guvernării Orban, Ungaria a construit un gard la granița cu Serbia pentru a împiedica intrarea migranților. Cererile de azil trebuiau depuse la consulatul Ungariei din Belgrad, iar cele mai multe erau respinse.

Din cauza conflictelor cu instituțiile europene pe tema migrației, Ungaria a ajuns să acumuleze amenzi de aproape un miliard de euro.

Magyar promisese o resetare a relațiilor cu UE

În campania electorală, Peter Magyar a promis o schimbare radicală a relațiilor Budapestei cu aliații occidentali din Uniunea Europeană și NATO.

După formarea guvernului, el a ajuns la un acord cu Comisia Europeană pentru deblocarea a 16,4 miliarde de euro din fondurile europene care fuseseră înghețate pentru Ungaria.

Guvernul său a anunțat luni că a îndeplinit toate jaloanele legate de cele 10 miliarde de euro din fondul de redresare, după modificarea unor legi privind combaterea corupției și funcționarea justiției.